Ascolti TV | Giovedì 15 agosto 2019 Don Matteo in replica 13 3% meglio di Sapore di

Ascolti TV | Giovedì 8 agosto 2019. Don Matteo (13.7%) batte il film di Canale 5 (14.5%). Stasera Italia Speciale 6.3% vs In Onda Prima Serata 6.8% : Don Matteo Nella Serata di ieri, Giovedì 8 agosto 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.351.000 spettatori pari al 13.7% di share nel primo episodio. A seguire TG1 Edizione Straordinaria – in Onda dalle 22.43 alle 23.32 – che ha raccolto 2.013.000 spettatori e il 14.3% e un altro episodio di Don Matteo che ha ottenuto 976.000 spettatori e l’11.7%. Su Canale 5 Le Amiche della Sposa ha raccolto ...

Televideoblog : gli Ascolti di giovedì 30 settembre 1993 : Giochi senza frontiere chiude bene : Decimo numero di Televideoblog, il nostro appuntamento del sabato con la storia del piccolo schermo nella quale ci divertiamo a curiosare i dati auditel di una qualsiasi giornata scoprendo i palinsesti, le trasmissioni più seguite e il raggio di pubblico di un tempo. Il tutto è reso grazie al televideo, fonte inesauribile di servizi.Oggi vediamo quali sono stati i programmi più visti il 30 settembre 1993 ovvero l'alba di una nuova stagione ...

Ascolti tv giovedì 1 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 11 ha registrato 2.316.000 telespettatori, share 15%. Su Rai 2 Il film Il volto biondo della pazzia ha registrato 881.000 telespettatori, share 5,2%. Su Rai 3 La miniserie Maria Teresa, seconda parte, ha registrato 1.123.000 telespettatori, share 6,7%. Su Canale 5 Il film Bad Moms - Mamme molto cattive ha registrato 1.760.000 telespettatori, share 10,5%. Su Italia 1 Chicago P.D. ha registrato un ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 25 luglio : vince la replica di Don Matteo 11 : La replica di ‘Don Matteo 11‘, trasmessa il 25 luglio da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata televisiva, con 2.270.000 telespettatori e il 14.9% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Finalmente la Felicità‘, con 1.937.000 telespettatori e l’11.6% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Ricatto ad alta quota‘, con 1.132.000 telespettatori e il 6.7% di ...