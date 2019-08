Anna Falchi è sparita dalla tv?

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Riccardo Palleschi, bellissima attrice e conduttrice, manca ormaitv da molto tempo. Per questo motivo ha deciso di parlare in un'intervista a Il Corriere della Sera, intervistata dal Corriere, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro. "Ho detto no a tutti i reality e conduco un programma di cucina su Telenorba,e i suoi Fornelli. Da Roma, sono pendolare con la Puglia, dove ci sono gli studi. Mi ha voluta Antonio Azzalini, l’ex capostruttura di Rai, un altro che come me è stato banditotv", racconta la bella attrice. Eppure i suoi calendari sexy, negli anni '90, vendevano moltissime copie. E' stata protagonista de Il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo, oltre ad aver recitato in grandi film, ma poi qualcosa è andato storto. "Non faccio parte di scuderie - racconta- non ho mai avuto un agente, non sono ...

