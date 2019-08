A volte ritornano! Barrichello in pista per il debutto della S5000 australiana

Fonte : motorinolimits

(Di venerdì 16 agosto 2019) Il prossimo mese l’ex-pilotaFerrari Rubensdisputerà la gara inauguraleseriedi monoposto. Il brasiliano è il primo pilota a essere confermato e, anche se non ha mai corso a Sandown, ha avuto successo in Australia in passato, arrivando cinquea podio a Melbourne. Quella del 47enne, che attualmente … L'articolo Ainper ilMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

