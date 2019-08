Zio e nipote uccisi a fucilate nel Messinese dopo una lite per un parcheggio

Messina - lite per il parcheggio : Zio e nipote uccisi a colpi di fucile - caccia all'omicida : La lite per il parcheggio finisce in tragedia: due persone, zio e nipote di 60 e 30 anni, sono stati uccisi a Ucria (Messina) questa sera a colpi di fucile dopo una lite nata per parcheggio con...

Messina - lite per un parcheggio : Zio e nipote uccisi a colpi di fucile : Il duplice omicidio avvenuto a Ucria la sera di Ferragosto

Polizia stradale Ragusa - Zio e nipote modicani denunciati per riciclaggio : La Polizia stradale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa zio e nipote, modicani, per i reati di riciclaggio, contraffazione

Dolunay - anticipaZioni al 23 agosto : l'Aslan e la Piran ottengono l'affido del nipote : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv che collezionando ascolti record sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, Ferit Aslan e Nazli Piran riusciranno ad ottenere l'affido del nipote Bulut mentre Deniz Kaya farà un grave incidente in moto. Bitter Sweet: Hakan dubita di Ferit e Nazli Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti ...

Zio ammazza nipote per gelosia. Avevano una relaZione sentimentale : L'ha inseguita fino a casa e poi l'ha sparata fino ad ucciderla sul colpo. Così, Stephen Meyers, 44 anni di Miami, ha assassinato la nipote 21enne Winnie Mendosa con cui aveva avuto una relazione extraconiugale. Zio ammazza la nipote in preda ad un attacco di gelosia. E' l'ennesimo tragico e agghiacciante fatto di cronaca che giunge direttamente da Miami, Florida. Un uomo, Sthephen Meyers, 44 anni, ha sparato ed ucciso la nipote ...

Zio geloso spara alla nipote e la uccide : avevano una relaZione segreta : L’ha uccisa in preda a un attacco di gelosia. La polizia ha fermato Stephen Myers, 44 anni: l’uomo è accusato di aver sparato a sua nipote, Winnie Mendoza, con la quale aveva una relazione segreta da almeno due anni. Il fatto è accaduto a Miami, Florida, venerdì 26 luglio. Myers è il marito della sorella del padre della ragazza. L’uomo avrebbe seguito fino a casa la 21enne, intorno alle 8 del mattino, per sapere con chi aveva ...

Uccide la nipote di 21 anni a colpi di pistola : “Avevamo una relaZione e mi ha lasciato” : Winnie Mendoza, 21 anni di Miami, è stata seguita e uccisa a colpi di arma da fuoco dallo zio Stephen Myers, 44 anni e padre dei suoi 2 cugini, con il quale aveva una relazione da 2 anni. L'uomo l'avrebbe seguita e al culmine di una lite per gelosia l'avrebbe colpita. Sotto choc la famiglia: "Stiamo vivendo un incubo".

Bitter Sweet anticipaZioni : l'Aslan allontana il nipote Bulut dagli Onder : Nuovo appuntamento incentrato sulla soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Nelle puntate che i telespettatori italiani potranno vedere nelle prossime settimane, una lite molto accesa tra Hakan e Demet, consentirà a Ferit Aslan di ricongiungersi con Bulut, ma soltanto per qualche giorno. Il ricco imprenditore dopo aver sorpreso il suo rivale sul punto di aggredire fisicamente la moglie, approfitterà dell’occasione per far ...

Bitter Sweet - anticipaZioni : Ferit perdona Nazli grazie al nipote Bulut : Le avventure dello sceneggiato di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continuano a riservare sorprese. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti che i telespettatori italiani potranno vedere tra qualche settimana, sicuramente ad agosto 2019, dicono che il tradimento di Asuman verrà finalmente a galla ma ormai sarà troppo tardi. Dopo Ayla e Deniz che apprenderanno la verità tramite Demet e Hakan, anche Ferit Aslan scoprirà di aver ...

Porto Cesareo - rimasero feriti nell'esplosione di una villetta : morti Zio e nipote : Alla fine Franco Fanizza e Massimo Fanizzi, rispettivamente di 62 e 43 anni, zio il primo e nipote il secondo, non c'è l'hanno fatta. I due parenti sono spirati ieri mattina presso l'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi, dove erano ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati in gravissime condizioni, dopo che un'esplosione, il 21 giugno scorso, aveva semidistrutto una villetta al mare situata a Porto Cesareo, nel leccese, la quale sarebbe ...

Bitter Sweet - anticipaZioni : Hakan riesce ad ottenere la custodia del nipote : Nuovi e avvincenti episodi di Bitter Sweet, ingredienti d’amore attendono i fan della soap opera turca nella settimana che va dall'1 al 5 luglio dove, ancora una volta, le trame ruoteranno attorno all’affidamento del piccolo Bulut. Nel corso della prima settimana di luglio, infatti, Ferit e Hakan si troveranno di nuovo in tribunale per la custodia del nipote e il perfido marito di Demet avrà la meglio sul rivale ottenendo l’affidamento di Bulut ...

Kate Middleton osa con le trasparenze al Royal Ascot. Ma la rivelaZione è la nipote di Diana : Kate Middleton è arrivata al primo giorno del Royal Ascot, sfilando in carrozza accanto a Camilla. Da quando è moglie di William, è la terza volta che Kate presenzia all’evento ippico più famoso d’Inghilterra. È molto più di una corsa di cavalli, è l’appuntamento mondano in cui le donne dell’alta società si mettono in mostra con cappelli bizzarri, a volte vere e proprie opere d’arte, e con abiti che sono un trionfo di pizzi e ...