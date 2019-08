WTA Cincinnati – Sabalenka ko in rimonta contro Sakkari | Venus Williams ribalta Donna

WTA Cincinnati – Barty soffre contro Kontaveit : la numero 2 al mondo accede ai quarti dopo il terzo set : Ashleigh Barty accede ai quarti di finale del WTA di Cincinnati: la numero 2 al mondo supera a fatica Anett Kontaveit dopo 3 set Servono 2 ore e 12 minuti ad Ashleigh Barty per accedere ai quarti di finale del WTA di Cincinnati. La tennista australiana, che ad inizio settimana ha perso lo spot di numero 1 al mondo del tennis femminile a vantaggio di Naomi Osaka, ha superato in tre set un’ostica Anett Kontaveit (numero 20 WTA). Barty ha ...

WTA Cincinnati – Osaka - Stephens e Kuznetsova faticano al secondo turno : staccato il pass per gli ottavi : Osaka, Stephens e Kuztentsova sorridono nel torneo WTA di Cincinnati: staccato il pass per gli ottavi Prosegue con successo il percorso di Osaka, Kuznetsova e Stephens al torneo WTA di Cincinnati. La nuova numero 1 del mondo ha trionfato al secondo turno contro la bielorussa Sasnovich, faticando e lottando fino al terzo turno. Il match è durato due ore e 6 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-2, 2-6: adesso Osaka sfiderà Hsieh. Bene anche ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 14 agosto. Vincono Naomi Osaka - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova : Completato nella notte italiana il secondo turno del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense si sono delineati gli ottavi di finale. Avanza la romena Simona Halep, che però deve rimontare la russa Ekaterina Alexandrova prima di imporsi per 3-6 7-5 6-4, così come deve fare nello scontro tra qualificate la svedese Rebecca Peterson per avere ragione della russa Veronika Kudermetova con lo score di 2-6 7-5 6-2. La ...

WTA Cincinnati – Azarenka ko ai sedicesimi : Donna Vekic avanti in due set : Vika Azarenka sconfitta nei sedicesimi di finale del WTA di Cincinnati: la tennista bielorussa si è arresa a Donna Vekic dopo due set Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino di Vika Azarenka all’interno del WTA di Cincinnati. La 2 volte campionessa Slam bielorussa è stata sconfitta dopo 1 ora e 24 minuti dalla croata Donna Vekic, numero 26 del ranking mondiale femminile. Vekic si è imposta in due set, vinti con il punteggio di 6-2 / ...

WTA Cincinnati – Barty non si emoziona - anche se davanti ha Sharapova : la n°2 al mondo accede agli ottavi : Ashleigh Barty accede agli ottavi di finale del WTA di Cincinnati: la numero 2 al mondo batte Maria Sharapova in due set Dopo 1 ora e 29 minuti di gioco, Ashleigh Barty stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Cincinnati. La tennista australiana, che lunedì ha perso la prima posizione WTA cedendola a Naomi Osaka, si è imposta in due set su Maria Sharapova (97 WTA), nella sua prima vittoria in carriera contro la pluricampionessa ...

WTA Cincinnati – Tutto facile per Pliskova al secondo turno : Wang ko in due set : Karolina Pliskova vola agli ottavi di finale del torneo WTA di Cincinnati: Wang eliminata Karolina Pliskova supera con estrema facilità il secondo turno del torneo WTA di Cincinnati. La tennista ceca ha eliminato oggi la cinese Wang staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo statunitense. Il match è terminato col punteggio di 6-1, 6-3 dopo un’ora e 13 minuti di gioco. La numero 3 del ranking WTA al prossimo turno farà i ...

WTA Cincinnati – Halep fatica ma riesce nella rimonta : staccato il pass per gli ottavi di finale : Che fatica per Simona Halep al secondo turno del torneo WTA di Cincinnati: la numero 4 del ranking mondiale trionfa in rimonta Un secondo turno difficile per Simona Halep oggi al torneo WTA di Cincinnati. La tennista rumena, numero 4 del ranking mondiale femminile è riuscita a trionfare in rimonta dopo un primo set sotto tono contro la russa Alexandrova. Il match è durata due ore e 4 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 5-7, 4-6. Simona ...

WTA Cincinnati – Sabalenka agli ottavi - Zheng ko in due set : Sabalenka trionfa in due set, Zheng ko al secondo turno: la bielorussa vola agli ottavi di finale Ottima prestazione di Sabalenka nel secondo turno del torneo WTA di Cincinnati: la tennista bielorussa ha trionfato oggi pomeriggio dopo un’ora e 31 minuti di gioco battendo la cinese Zheng col punteggio di 6-4, 6-3. Sabalenka vola agli ottavi dove affronterà Sakkari.L'articolo WTA Cincinnati – Sabalenka agli ottavi, Zheng ko in ...

WTA Cincinnati – Svitolina supera in scioltezza il secondo turno : l’ucraina agli ottavi : Svitolina vola agli ottavi di finale: l’ucraina supera il secondo turno del torneo WTA di Cincinnati Elina Svitolina supera il secondo turno del torneo WTA di Cincinnati in scioltezza. La tennista ucraina, numero 7 del ranking femminile ha battuto ggi la rivale Mertens i due set. Il match è terminato col punteggio di 6-4, 6-1, dopo un’ora e 13 minuti. Svitolina vola agli ottavi di finale dove affronterà la vincente del match ...