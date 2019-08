VIDEO Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 | Highlights | gol e sintesi preliminari Europa League

Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) Nella sfida valida per il ritorno deidigiocata a Minsk, ilpareggia per 1-1 contro lo, e, forte del 5-0 maturato in casa all’andata, accede al play-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi. Al gol di Zaza al minuto 80 risponde dal dischetto in pieno recupero Yanush.1-1 IL VANTAGGIO DI ZAZA Simone Zaza -goal – 80 MİNUTE 15.08.2019 #1-0 #FC #pic.twitter.com/h5sYKCCTC2 — FUTBOL MANİYA (@futbolmaniya) August 15, 2019 IL PAREGGIO DI YANUSH SU RIGORE Nikolai Yanush -goal – 90 MİNUTE 15.08.2019 #1-1 #FC #pic.twitter.com/Y3uoetNfbn — FUTBOL MANİYA (@futbolmaniya) August 15, 2019 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

