Video Liverpool-Chelsea | 7-6 dcr | | gol e highlights della Supercoppa vinta dai Reds

Liverpool - il palleggio più bello di Salah : il Video dell’attaccante col bambino senza gambe : Mohamed Salah palleggia e un bambino, con entrambe le gambe amputate, risponde di testa. Lo scambio, ripreso dalle telecamere del Liverpool, va avanti per alcuni secondi e alla fine si aggiunge anche un altro giovane fan dell’attaccante egiziano. Il gesto, ripetuto poi tra tutti i compagni di squadra, è avvenuto ieri alla vigilia della Supercoppa europea contro il Chelsea, in programma per questa sera allo stadio di Instanbul. Il piccolo ...

Video – Liverpool - palleggi “speciali” di Salah e Klopp : Tramite il profilo ufficiale Twitter, il Liverpool ha diffuso due VIDEO in cui l’attaccante Salah ed il manager Jurgen Klopp si sono esibiti in alcune giocate con degli ospiti di eccezione VIDEO Liverpool – Klopp e Salah hanno palleggiato con i membri della Uefa foundation. Beautiful moments between the Reds and the children of the @UEFA_Foundation #SuperCup pic.twitter.com/ApsVSubrFn — Liverpool FC (@LFC) August ...

Messi - il gol dell’anno è tuo : premiato il capolavoro su punizione contro il Liverpool [Video] : Il gol dell’anno è di Leo Messi: la punizione segnata in semifinale di Champions League contro il Liverpool votata come rete più bella della stagione L’UEFA ha premiato Leo Messi con il gol dell’anno per la stagione 2018-2019. La stella del Barcellona ha ricevuto tale premio per la rete segnata su calcio di punizione al Liverpool, nella semifinale d’andata della scorsa Champions League. Un gol magnifico che però non valse ...

Liverpool-Manchester City - scazzottata pazzesca prima del match : pugni e calci tra tifosi in metro [Video] : Una violenta rissa è scoppiata in metropolitana tra i tifosi del Liverpool e quelli del Manchester City, diretti allo stadio per assistere alla partita Una violenta rissa, scoppiata sulla metropolitana prima della finale del Community Shield tra Liverpool e Manchester City, vinta ai rigori dalla formazione di Pep Guardiola. I tifosi delle due squadre sono venuti a contatto, scatenando una furiosa scazzottata ripresa dai presenti con i ...

Video/ Liverpool Manchester City - 5-6 dcr - : highlights e gol. Citizens campioni! : Video Liverpool Manchester United, 5-6 dopo calci di rigore,: highlights e gol della finale della FA Community Shield, vinta dai Citizens.

Video – Top ten gol Liverpool 2019 : Tramite il profilo ufficiale del club detentore della Champions League, è stato diffuso un VIDEO che nel quale il calcio diventa puro spettacolo. Gol Liverpool – Per gli appassionati di calcio è impossibile non restare affascinati dalle traiettorie che sanno tracciare i Campioni d’Europa. Per tutti i tifosi azzurri è motivo di orgoglio essere usciti a testa altissima dal confronto con questi top-players. Di recente non sono ...

Video/ Napoli Liverpool - 3-0 - : highlights e gol - show dei partenopei! - amichevole - : Video Napoli Liverpool, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita amichevole. Dominio dei partenopei che segnano con Insigne, Milik e Younes.

Napoli-Liverpool - gli highlights del match – Video : Napoli-Liverpool, gli highlights del match – VIDEO highlights Napoli Liverpool| Si sono sfidate Napoli e Liverpool, dopo 3 incontri nella passata stagione. Ecco come è andata a finire la partita. Gli highlights di Napoli – Liverpool L'articolo Napoli-Liverpool, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Dove vedere Napoli – Liverpool streaming e tv - amichevole – Video : Dove vedere Napoli – Liverpool streaming e tv, amichevole Napoli Liverpool streaming| Napoli-Liverpool: Gran bella partita quella di Edimburgo di domenica 28 luglio alle ore 18.00. Si affrontano di nuovo Napoli e Liverpool in un replay di una sfida che abbiamo visto addirittura 3 volte nella passata stagione, una proprio in un amichevole estiva….CLICCA QUI PER I LINK Dove GUARDARE LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – ...

Video – Il Liverpool ricorda la Champions e gira il coltello nella piaga : Sul profilo Twitter ufficiale del Liverpool FC è comparso un VIDEO che ricorda il match di ritorno ad Anfield in cui il Napoli sfiorò il gol con Milik. VIDEO Liverpool – Era l’ultima partita della fase a gironi della passata edizione della UEFA Champions League, al Napoli sarebbe andato bene anche il pareggio per il passaggio del turno. Milik spreca questa ghiotta occasione per rispondere al gol di Salah che sancisce ...

Video/ Liverpool Borussia Dortmund - risultato 2-3 - : gol e highlights - è spettacolo! : Video Liverpool Borussia Dortmund, risultato finale 2-3,: gol e highlights, è spettacolo in questa amichevole disputata negli Stati Uniti.