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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 19 | 15 Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 19:20 CECATI ALESSANDRO BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 19:15 (Di giovedì 15 agosto 2019) Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 19:20 CECATI ALESSANDRO BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA VIA AURELIA TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE Roma STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLazioNE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO. PER OGGI È ...
Fonte : romadailynews

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