romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 15:30: VIABILITÀ 15 AGOSTO 2019 ORE 15:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
ROMA - Un violento nubifragio ha letteralmente mandato in tilt Roma giovedì mattina. Fiumi d'acqua nelle strade, metropolitane allagate, automobili sott'acqua e ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 15:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER CHI VIAGGIA IN TRENO SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E TIVOLI E TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE L’AQUILA SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN USCITA DA Roma SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI E CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E TIVOLI E TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE L’AQUILA SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA RALLENTAMENTI SULL’APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA RALLENTAMENTI SULL’APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALL’AURELIA, DOVE SI È VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA; AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA LAURENTINA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. MOLTO TRAFFICATA LA VIA LITORANEA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO DOVE SI È ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO VERSO POMEZIA. IN DIREZIONE OPPOSTA, SEMPRE PER INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO STESSO, CON CODE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ...