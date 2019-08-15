romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-08-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsLibro d'oro Le Fonti una raccolta di eccellenze - Affaritaliani.it
Libro d'oro Le Fonti una raccolta di eccellenze Affaritaliani.it
Milano, 09 luglio 2019 –I più prestigiosi premiati dei Le Fonti Awards® sono stati celebrati in un esclusivo libro a tiratura limitata. Le Fonti ha deciso di celebrare ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA RALLENTAMENTI SULL’APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALL’AURELIA, DOVE SI È VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA; AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA LAURENTINA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. MOLTO TRAFFICATA LA VIA LITORANEA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO DOVE SI È ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO VERSO POMEZIA. IN DIREZIONE OPPOSTA, SEMPRE PER INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO STESSO, CON CODE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO VERSO POMEZIA. IN DIREZIONE OPPOSTA, SEMPRE PER INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO STESSO, CON CODE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-Roma PER UN INCENDIO SEGNALATO ALL’ALTEZZA DEL KM 536+000 TRA GUIDONIA MONTECELIO ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA E LA BARRIERA Roma SUD IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-Roma PER UN INCENDIO SEGNALATO ALL’ALTEZZA DEL KM 536+000 TRA GUIDONIA MONTECELIO ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA E LA BARRIERA Roma SUD IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLTANTO SULLA VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA ...