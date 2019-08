Ventimiglia | sindaco fa rimuovere fontana dove si lavano i migranti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Salvatore Di Stefano L'iniziativa del primo cittadino, a capo di una giunta a trazione leghista, ha suscitato una marea di polemiche. Per la Cgil di Imperia "c'è chi bacia il rosario ma non conosce l'umanità" Un'iniziativa che sta già suscitanto una marea di polemiche quella presa daldi, il 72enne Gaetano Scullino. Il primo cittadino della nota città ligure, a capo di una giunta a trazione spiccatamente leghista, ha ordinato la rimozione di unasituata all'ingresso dei giardini intitolati ad un monsignore,che veniva letteralmente presa d'assalto daiper bere o per lavarsi. Scullino, che aveva previsto la pioggia di critiche, ha spiegato che la fontanella è stata semplicemente spostata all'interno dei giardini,sarà utilizzata solamente da mamme e bambini. "il problema è l'utilizzo che se ne fa, non chi la utilizza”, ha ...

