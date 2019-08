Ventimiglia | i migranti bevono e si lavano | il sindaco fa smurare la fontanella

Ventimiglia - sindaco rimuove la fontana dove bevevano e si lavavano i migranti : Gaetano Scullino, sindaco a capo di una giunta marcatamente di destra e a trazione leghista, ha ordinato la rimozione di una fontana utilizzata dai migranti e clochard per bere e lavarsi. L'ultimo episodio di discriminazione riguarda Ventimiglia , dove il sindaco Gaetano Scullino, 72 anni, a capo di una giunta di destra con una connotazione decisamente leghista – ha deciso di far rimuove re una fontanella all'ingresso del parco ...

Migranti - “negli ultimi 12 mesi la Francia ha respinto oltre 18mila persone a Ventimiglia”. Ecco i dati ufficiali : Sono 18.125 le persone respinte negli ultimi 12 mesi alla frontiera di Ventimiglia dalla polizia francese, prevalentemente provenienti da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Guinea e Algeria. Numeri che vanno ad aggiungersi a coloro che sono espulsi per via del Trattato di Dublino e riaccompagnati a Bardonecchia e in aereo da Austria, Olanda e Germania. Le persone respinte sono regolari sul territorio italiano, eppure non sempre vengono rilasciate ...