Va al ristorante | pranza ma va via senza pagare | dopo qualche giorno accade una cosa

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 15 agosto 2019) Un uomo si è recato in un bar, La Estacion, nel comune di Candaleda a Castiglia e Leon, e ha consumato.è andato via. Quando la proprietaria, Ana Isabel, si è accorta che il cliente si era dileguatonon ha potuto fare nulla perché l’uomo era già lontano., e precisamente17 giorni, alla donna è stata recapitata una busta che conteneva una lettera e 20 euro. La donna ha iniziato a leggere la lettera che diceva così: “Stimata signora Il 22 febbraio ho consumato un panino con la frittata, un’insalata russa e una bibita al limone nel vostro. Purtroppo, per una stupida svista, sono andato via. Mi scuso per l’inconveniente causato e allego 20 euro. Cordiali saluti”. La signora è rimasta piacevolmente meravigliata tanto che ha voluto postare sui social la lettera che, in breve, è diventata virale. ...

neos_journalist : Pranzare sott'acqua? In Norvegia si può! E' nato il primo ristorante europeo con cibi freschi e chef stellati. -