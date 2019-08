Usa,Filadelfia:arrestato uomo barricato

L'armato che per ore si erain casa sparando agli agenti di polizia a Nicetown, quartiere nella zona nord di, è stato: lo ha reso noto la polizia. L'aveva ferito lievemente sei poliziotti. Secondo Cbs News, la polizia stava eseguendo arresti per droga in una vicina abitazione (in cui sarebbero state arrestate 7 persone)quando è stata informata che nella casa vicina c'era una grande quantità di armi.Gli agenti sono quindi andati nell'abitazione per un controllo ed è cominciata la sparatoria(Di giovedì 15 agosto 2019)