Un’elefantessa pelle e ossa costretta a sfilare per le strade | torturata da anni per un

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) In rete, sono apparse le strazianti immagini dicosì scheletrica che sono visibili tutte le costole dopo una vita in cui è statain costume per un festival. Proprio il colorato costume nasconde l’elefantessa in difficoltà, di 70e di nome Tikiri, così che le persone non pno vederne il corpo sofferente. Lek Chailert, fondatrice di Save Elephant Foundation, fondazione che salva gli elefanti in Thailandia, ha dichiarato che Tikiri è uno dei 60 elefanti costretti a lavorare per 10 notti consecutive all’Esala Perahera, un festival buddista a Kandy, nello Sri Lanka. Chailert sostiene che gli elefanti siano legati, in modo che pno camminare più lentamente nonostante il caos della parata. Chailert ha detto che “nessuno vede le lacrime” negli occhi di Tikiri in un post pubblicato nella Giornata Mondiale degli Elefanti. Chailert ha scritto: “Tikiri ...

