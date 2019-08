UNA VITA | anticipazioni puntata di venerdì 16 agosto 2019

UNA VITA - trame : Samuel ordina l'uccisione di Riera - Carmen distrutta : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato iberico che ogni giorno appassiona sempre più telespettatori in Italia. Nelle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 Samuel Alday farà in modo che il fidanzato di Carmen, Riera, venga ucciso dopo aver scoperto l'intenzione di Blanca Dicenta e Diego di scappare da Acacias 38 insieme a Moises. Una Vita: Blanca e Diego vogliono fuggire da Acacias 38 Le anticipazioni di Una ...

UNA VITA - spoiler : Riera muore - Blanca furiosa con Diego per la scomparsa del figlio : Ennesimo lutto in arrivo nelle puntate della telenovela Una Vita che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente. Le trame svelano che Carmen e Diego si metteranno alla ricerca del detective Riera, facendo i conti con una sconvolgente realtà. La domestica e il cognato di Blanca si renderanno conto che il corpo dell’uomo si trova sotto il letto della pensione in cui avrebbe dovuto essere in compagnia del piccolo Moises. Il ...

UNA VITA - anticipazioni : il detective Riera sarà assassinato : La celebre soap opera spagnola Una Vita non va in pausa estiva e andrà in onda anche nella giornata di Ferragosto. La telenovela riserverà ancora interessanti e coinvolgenti colpi di scena ai telespettatori. Da poco tempo si è potuto costatare che Samuel è un assassino, visto che ha tolto la Vita al padre. Una delle sorprese delle puntate successive sarà la morte di Riera (Pablo Menasanch), fidanzato della domestica Carmen (Maria Blanco). Riera ...

UNA VITA/ Anticipazioni 15 e 14 agosto : Samuel incastra Ursula? Un errore... : Una VITA, Anticipazioni puntata 15 e 14 agosto 2019: Samuel, pronto a tutto per scagionarsi, incastra Ursula? Un errore della Dicenta...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 15 agosto 2019 : anticipazioni puntata 789 di Una VITA di giovedì 15 agosto 2019: Blanca, grazie a Riera, arriva alla conclusione che il piccolo Moises si trova nelle mani dello stesso bandito che aveva assalito lei e Diego… Leonor comincia pian piano a pensare che le accuse di Eva contro Iñigo non siano vere… Mentre Lucia parte per Salamanca, Antoñito sembra avere delle capacità come inventore… Flora offre all’Indiano le chiavi della ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Casilda scopre di essere figlia di Maximiliano Hidalgo : Rosina, al culmine della rabbia per la presenza di Maria, rivelerà a Casilda di essere figlia di Maximiliano, il suo compianto marito.

Anticipazioni UNA VITA Trama Puntate 19-24 agosto 2019 : Ursula Impazzisce! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 19 a sabato 24 agosto 2019: Blanca, Diego e Samuel studiano un piano per “annientare” Ursula! Silvia liberata Anticipazioni Una Vita: Silvia scopre che Arturo è cieco. Esteban parte. Antonito inganna i suoi famigliari. Blanca e Diego ritrovano Moises e stilano un piano segreto per far impazzire Ursula! Flora salva grazie a El Peña! Drammi, cocenti verità, piani segreti nei prossimi ...

UNA VITA anticipazioni : la morte di RIERA : Fin dalle prime puntate di Una Vita, i telespettatori sono stati abituati ad assistere a tragici colpi di scena e presto ce ne sarà un altro: tra qualche tempo, il detective RIERA (Pablo Menasanch), fidanzato della domestica Carmen (Maria Blanco), saluterà il pubblico della telenovela in maniera definitiva! Cerchiamo di capire in che modo si arriverà a tale svolta… Una Vita, news: RIERA cerca di mettere in salvo Moises Se avete letto i nostri ...

UNA VITA - spoiler del 15 agosto : Diego urla in faccia tutto il suo disprezzo a Samuel : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda giovedì 15 agosto a partire dalle 13:40 su Canale 5. Anche il giorno di Ferragosto i fan della soap iberica potranno seguire le vicende ambientate ad Acacias, dove vedremo come si svilupperà la vicenda legata all’arresto di Samuel il quale, riceverà la visita del fratello Diego. Nel frattempo, Leonor capirà che Inigo le ha detto la ...

Programmazione UNA VITA : la telenovela spagnola in onda anche a Ferragosto : La Programmazione della telenovela Una Vita proseguirà imperterrita per tutto il mese di agosto, senza alcuna variazione di palinsesto. A differenza di quanto accaduto per Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, le vicende di Acacias 38 non sono andate in pausa lunedì 12 agosto, restando ad occupare lo spazio pomeridiano successivo al Tg5 delle ore 13:00. A sorpresa, neppure il giorno festivo spaventerà la serie iberica che andrà in onda ...

UNA VITA - episodi al 24 agosto : Diego e la moglie vogliono far impazzire la Dicenta : Continua ad andare in onda la soap opera spagnola 'Una vita' che non ha alcuna pausa, a differenza di 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' e 'Il segreto'. Le anticipazioni delle puntate dal 19 al 24 agosto sottolineano che sarà al centro delle trame la vicenda riguardante Silvia. Esteban salverà la Reyes dalle grinfie di Blasco ma rimarrà ferito nel corso della colluttazione con il malavitoso. L'amico della fidanzata di Arturo sarà costretto a ...

UNA VITA - anticipazioni al 24 agosto : Blanca ritrova Moises - incidente d'auto per Antonito : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 19 a sabato 24 agosto su Canale 5 Blanca Dicenta e Diego Alday riusciranno finalmente a riabbracciare Moises mentre Antonito Palacios si ferirà ad una gamba nel viaggio di ritorno ad Acacias 38. Infine Fabiana salverà Carmen dalla vendetta di Ursula. Una Vita: Blanca e Diego ritrovano Moises Le ...