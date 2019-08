“Un sogno che si realizza” Giordana Angi finalmente sorride | arriva una bella notizia

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 15 agosto 2019), dopo anni ha deciso insieme alla sorella minore di passare il Ferragosto come ai vecchi tempi: sono anni, ormai, che le due non trascorrono un’intera giornata insieme e la cantante di Casa non chiedeva di più dalla propria vita, dopo tutti gli impegni di lavoro che l’hanno assorbita completamente dopo il secondo posto ad Amici 2019. Lo ha detto espressamente: si sarebbe presa una pausa dal lavoro. E ha pensato bene – anzi, benissimo! – di trascorrere il Ferragosto con sua sorella, come ha spiegato su Instagram: “Portare in vacanza mia sorella era uno dei miei sogni e non troverei eguale soddisfazione in nessu’altra cosa. È un po’ come ricompensarla di tanti piccoli vuoti, è un po’ come farle capire che su di me può contare, è un po’ come dirle ‘Non ti preoccupare, andrà tutto bene’. Abbiamo condiviso tanto e sono proprio quei momenti che ci accomuneranno per ...

Mov5Stelle : Tu ci hai regalato un sogno. Il nostro regalo è un impegno: non arrenderci mai ?? - LiaCapizzi : Potere dell'amicizia. Datome, Paltrinieri e Tamberi raccolgono oltre 22mila euro per l'Ospedale Bambino Gesù. 'L'o… - giannigipi : Minchia Silvio. Un altro sogno no. Non ce la posso fa. -