Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 15 | 10

(Di giovedì 15 agosto 2019)Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno buon Ferragosto migranti Ho preso questa decisione motivata dalle solide ragioni legali ascoltando la mia coscienza non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini ragazzi che hanno sofferto violenza e abusi di ogni tipo così il Ministro della Difesa Elisabetta trenta respinge la richiesta di Matteo Salvini di reiterare il divieto di in acque italiane alla nave Open Arms la politica aggiunge non può mai perdere l’umanità per questo non ho firmato la replica del ministro Salvini che risponde umanità significa aiutare trafficanti ivng per me Humanitas significa investire seriamente in Africa e non accerta aprire i porti italiani Intanto la nave torna 147 migranti a bordo è arrivata all’alba di questa mattinanelle immediate vicinanze di Lampedusa ma non ...

