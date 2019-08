Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 14 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Ministro della Difesa Elisabetta trenta non firma il divieto di ingresso chiesto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nave di openam sotto una bordo 147 migranti scortata distanza navi della marina militare è entrata in acque italiane arrivando davanti a Lampedusa La politica non può mai perdere l’umanità per questo non ho firmato ha detto il ministro trenta umanità non significa aiutare trafficanti energie risposta Salvini lunedì spagnola su Twitter precedentemente aveva annunciato dopo la minaccia di nuovo decreto siamo finalmente al riparo non abbiamo permesso per entrare in porto una lunga notte ma alla fine ci avvisi Cambiamo argomento si acuisce lo scontro tra lega e Movimento 5 Stelle gli ormai ex alleati di governo sono in disaccordo su tutto il terreno di ...

