Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) Dovrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana il trasferimento di Hirvingal Napoli. Secondo quanto riporta, la trattativa con il Psv è alle battute finali. Gli ultimi dettagli per i diritti di immagine sono in via di risoluzione. Trail messicano sarà sottoposto allee la trattativa potrà dirsi conclusa. L'articolotrailNapolista.

TuttoMercatoWeb : TMW - Napoli-Lozano, affare fatto. Visite mediche la prossima settimana - napolista : Tuttomercatoweb: Lozano, visite mediche tra lunedì e martedì All’inizio della prossima settimana il trasferimento d… - ILSELFIE10 : @TuttoMercatoWeb @NickCecca @TMW_radio @RaimondoDM @tancredipalmeri Lozano può liberare Milik alla Roma? -