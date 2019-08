Triathlon | test event olimpico Tokyo 2019 | Alice Betto si arrende solo a Flora Duffy!

Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) Sorride all’Italia ildel, svoltosi nel cuore della notte italiana a: nella gara femminile, valida per la World Cup, nella prova che vede dimezzata la distanza da percorrere nella frazione di corsa a causa del gran caldo (alla fine saranno 1500 metri a nuoto, 40 km in bici e 5 km di corsa) è seconda, che chiude alle spalle soltanto della triatleta delle BermudaDuffy, al rientro dopo essere stata a lungo fuori per infortunio. Entrambe approfittano delle squalifiche delle due britanniche Jessica Learmonth e Georgia Taylor-Brown, che avevano dominato la gara, ree di aver tagliato il traguardo tenendosi per mano nel loro arrivo trionfale. Completa il podio la britannica Vicky Holland, anch’ella al rientro, ed autrice di una gran frazione nella corsa. Decima piazza per Annamaria Mazzetti, trentesima posizione per Verena ...

flamminiog : RT @Coninews: Gli azzurri del #triathlon a Tokyo per il World Olympic Qualification Event! I test preolimpici si svolgeranno a Odaiba Marin… - laurasabatini3 : RT @Coninews: Gli azzurri del #triathlon a Tokyo per il World Olympic Qualification Event! I test preolimpici si svolgeranno a Odaiba Marin… - Walter14854505 : RT @Coninews: Gli azzurri del #triathlon a Tokyo per il World Olympic Qualification Event! I test preolimpici si svolgeranno a Odaiba Marin… -