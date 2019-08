Tragedia nelle acque di Ortona | due fratelli muoiono travolti dalle onde

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 15 agosto 2019) Chieti - Sono morti i due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad, nel Chietino. I corpi sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza una dall'altro. I due stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei due ragazzini si erano perse le tracce. Sul posto Carabinieri e Guardia Costiera, con l'ausilio di un elicottero e dei sommozzatori dell'Arma. Intervenuti anche il 118 e i Vigili del fuoco. Ha provato a nuotare e a salvare i figli, vedendo che erano in difficoltà, il padre dei due ragazzini di 11 e 14 anni morti in mare nella zona della stazione di Tollo, ad, nel Chietino. Secondo le testimonianze, l'uomo, forse a causa di un malore o del mare agitato, non è ...

