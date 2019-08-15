Traffico Roma del 15-08-2019 ore 15 | 30

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Dalla Rete Google NewsEsodo estivo: sulle strade italiane weekend da bollino nero per il traffico - Rai News
Esodo estivo: sulle strade italiane weekend da bollino nero per il traffico Rai News
10 agosto 2019 Al via il grande esodo del weekend alla vigilia della settimana di Ferragosto. Sin dal mattino di oggi, sabato 10 agosto, lungo il tratto ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 14 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE È INDICATO SCORREVOLE, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA. NEL QUADRANTE NORD SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SALARIA; DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 13 : 30 : RESTA INTENSO IL Traffico IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA. SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE IL Traffico È INCOLONNATO NELLA ZONA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE RIETI SULLA A24 Roma L’AQUILA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA MILANO NAPOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELL’AQUILA VERSO I CASTELLI RomaNI ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 12 : 30 : RESTA INTENSOIL Traffico IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA. SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO. SULLA Roma CIVITAVECCHIA RESTANO CODE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE. DECISAMENTE TRAFFICATA LA PONTINA DOVE CI SONO CODE TRATTI DAL RACCORDO ANULARE SINO AL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA. ABBIAMO POI CODE SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CASTEL FUSANO ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 11 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, Traffico SCARSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE, RESTA PERÒ MOLTO INTENSO IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA. DECISAMENTE TRAFFICATA LA PONTINA DOVE CI SONO CODE TRATTI DAL RACCORDO ANULARE SINO AL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA. ABBIAMO POI CODE SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI. QUALCHE PROBLEMA ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 10 : 30 : SI MANTIENE COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE CITTADINE, PIÙ SOSTENUTA IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA. DECISAMENTE TRAFFICATA LA Roma L’AQUILA INTERESATA DA RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma EST, TIVOLI E VICOVARO MANDELA IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DELL’AQUILA. ANCORA A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, SULLA Roma FIRENZE CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE IN ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 10 : 00 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE È INDICATO SCORREVOLE, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA. SULLA Roma CIVITAVECCHIA BREVI ATTESE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE; RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL FUSANO. ALLE 12.00 A SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS CON PAPA FRANCESCO, ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 09 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE È INDICATO SCORREVOLE, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA. SULLA Roma CIVITAVECCHIA BREVI ATTESE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE; RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL FUSANO. ALLE 12.00 A SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS CON PAPA FRANCESCO, ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 09 : 00 : SI MANTIENE COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IL Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, IN AUMENTO PERÒ LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE VERSO IL LITORALE, QUINDI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA. SULLA Roma CIVITAVECCHIA BREVI ATTESE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE, MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 08 : 30 : SI MANTIENE COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IL Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, IN AUMENTO PERÒ LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE VERSO IL LITORALE, QUINDI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA. SULLA Roma CIVITAVECCHIA BREVI ATTESE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE, MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 08 : 00 : POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE VERSO IL LITORALE, QUINDI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA. BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO SU TUTTA LA REGIONE, OGGI SINO ALLE 22.00 I MEZZI PESANTI NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. DOMANI VIA LIBERA, SABATO NUOVO STOP TRA LE 8.00 E LE 16.00. ALLE 12.00 A SAN ...
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 07 : 30 : POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE VERSO IL LITORALE, QUINDI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA. BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO SU TUTTA LA REGIONE, OGGI SINO ALLE 22.00 I MEZZI PESANTI NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. DOMANI VIA LIBERA, SABATO NUOVO STOP TRA LE 8.00 E LE 16.00. ALLE 12.00 A SAN ...
Traffico Roma del 14-08-2019 ore 20 : 00 : CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE FINO OLTRE CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA. AD ACILIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CESARE MACCARI ALL’INCROCIO CON VIA DI PRATO CORNELIO. PER IL RESTO IL Traffico è NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. TRASPORTO PUBBLICO: SULLA ...
Traffico Roma del 14-08-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE FINO OLTRE CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA. AD ACILIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CESARE MACCARI ALL’INCROCIO CON VIA DI PRATO CORNELIO. PER IL RESTO IL Traffico è NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. TRASPORTO PUBBLICO: SULLA ...
Traffico Roma del 14-08-2019 ore 19 : 00 : ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: CI SONO CODE PER UN INCIDENTE DA VIA DI VALLERANO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma; MENTRE PER UN ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE OPPOSTA, CI SONO CODE DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A TOR DE CENCI VERSO POMEZIA. RIPERCUSSIONI AL Traffico SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PONTINA LUNGO CARREGGIATA INTERNA. Traffico È SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 14-08-2019 ore 18 : 30 : ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: CI SONO CODE PER UN INCIDENTE DA VIA DI VALLERANO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma; MENTRE PER UN ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE OPPOSTA, CI SONO CODE DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A TOR DE CENCI VERSO POMEZIA. RIPERCUSSIONI AL Traffico SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PONTINA LUNGO CARREGGIATA INTERNA. Traffico È SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE ...