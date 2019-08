Traffico Roma del 15-08-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 15-08-2019 ore 08 : 00 : POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE VERSO IL LITORALE, QUINDI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA. BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO SU TUTTA LA REGIONE, OGGI SINO ALLE 22.00 I MEZZI PESANTI NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. DOMANI VIA LIBERA, SABATO NUOVO STOP TRA LE 8.00 E LE 16.00. ALLE 12.00 A SAN ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 20 : 00 : CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE FINO OLTRE CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA. AD ACILIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CESARE MACCARI ALL’INCROCIO CON VIA DI PRATO CORNELIO. PER IL RESTO IL Traffico è NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. TRASPORTO PUBBLICO: SULLA ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 19 : 00 : ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: CI SONO CODE PER UN INCIDENTE DA VIA DI VALLERANO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma; MENTRE PER UN ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE OPPOSTA, CI SONO CODE DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A TOR DE CENCI VERSO POMEZIA. RIPERCUSSIONI AL Traffico SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PONTINA LUNGO CARREGGIATA INTERNA. Traffico È SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 18 : 00 : I MAGGIORI DISAGI AL Traffico SI SEGNALANO SULLA STATALE 148 PONTINA: RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma, PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA. ANCORA RALLENTATO IL Traffico SULLA VIA DEL MARE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.. TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA “A” DELLA ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA ALLA BARRIERA DI Roma SUD IN DIREZIONE DELLA A1 Roma NAPOLI. AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GROTTONI. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE: Traffico RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA. RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA VIA DELLA RAGANELLA: ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TUCOLANO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL Traffico PROPRIO DI VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO IN DIREZIONE VIA DEL QUADRARO. RICORDIAMO CHE AL TUSCOLANO È CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO VERSO VIA TUSCOLANA. DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 16. AL TINTORETTO SEMPRE PER UN INCIDENTE È CHIUSA AL Traffico ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TINTORETTO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO IN DIREZIONE VIA DEL QUADRARO. PER IL RESTO IL Traffico È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AL TUSCOLANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI VIA ...

