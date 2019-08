Torino-Wolverhampton | Play-off Europa League 2019 | date | programma | orari e tv delle

Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) Tutto secondo pronostico: saràil-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi dell’-2020. La doppia sfida si giocherà tra giovedì 22 e giovedì 29 agosto, conda definire: gara d’andata in casa dei granata, ritorno in Inghilterra una settimana più tardi. Le due sfide verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go, mentre come al solito OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambi i match. Di seguito le, ile lazione tv del-off di-2020.-OFF-2020 Andata Giovedì 22 agosto,o da definireRitorno Giovedì 29 agosto,o da definireDirette tv su Sky Sport Dirette streaming su Sky Go Dirette live testuali su OA ...

toMMilanello : Tra il #Torino e i gironi di Europa League c’è solo... Patrick Cutrone. Il Wolverhampton, infatti, si sbarazza faci… - TuttoIlToro : ?? | CONFERMATO. Ai playoff di #EuropaLeague il Torino affronterà gli inglesi del Wolverhampton Wanderers (22-29 ag… - ItaSportPress : Europa League, tutto facile per il Torino che fa 1-1. Adesso sotto con il Wolverhampton - -