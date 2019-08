TIM Famiglia X vi dà minuti illimitati e 30 GB di internet a 5 | 99 euro al mese

Morta Nadia Toffa - l’ulTIMo saluto della famiglia : “Ora sei libera!” : Nadia Toffa Morta: il pensiero della sua famiglia è commovente Pochi minuti fa sull’account Instagram di Nadia Toffa, Morta il 13 agosto a causa di un cancro, è comparsa una foto di famiglia e un lungo post. La sua famiglia ha voluto salutare la loro cara pubblicando una foto che la ritrae sorridente in compagnia della madre Margherita, della sorella e dei nipoti. Gli stessi hanno firmato l’addio commovente: “Cara piccola ...

L’ulTIMo saluto della famiglia a Nadia Toffa : «Quel che rimane» : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia Toffa«Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi». ...

Iran - ex sindaco di Teheran perdonato dalla famiglia della vitTIMa : non sarà giustiziato : Confessò in tv l’omicidio. L’ex sindaco di Teheran, Mohammad Ali Najafi, condannato a morte per l’uccisione della seconda moglie Mitra Ostad, però è stato perdonato dalla famiglia della vittima e pertanto, in base alla legge islamica in vigore in Iran, non verrà giustiziato. Lo ha annunciato su Instagram il fratello della vittima, Masud Ostad. La notizia è stata confermata dall’avvocato della famiglia. Secondo l’agenzia Fars, Najafi dovrà ...

Diabolik - Tar conferma veto Questura Roma : “Funerali privati”. La famiglia : “Li disertiamo”. Ultras da tutta Europa - TIMori per il derby : Il provvedimento della Questura di Roma resta in vigore. La famiglia mostra il suo disappunto e annuncia che non sarà presente al funerale, chiedendo “a tutti quelli che volevano bene a Fabrizio” di non partecipare”. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta della famiglia di Fabrizio Piscitelli, di ottenere i funerali del proprio congiunto non in forma privata, dopo il divieto della Questura per motivi di ordine pubblico. ...

VenTIMiglia - quartiere adotta famiglia di cinghiali che rischia di essere abbattuta : Fabrizio Tenerelli E' la storia di Carmelo e dei suoi fratelli, che dalle alture della val Roya sono emigrati verso la costa ligure di Ponente, a Ventimiglia, dove la popolazione li ha adottati. Ora, però, rischiano di essere abbattuti, perché da mascotte sono diventati un problema di ordine pubblico La storia è quella di Carmelo e dei suoi fratelli: una famiglia di giovani cinghiali, che dalle alture della val Roya, nell’entroterra ...

Strage di Bologna - famigliari delle vitTIMe : “Adesso c’è la volontà di arrivare ai mandanti”. Mattarella : “Restano zone d’ombra” : “arrivare ai mandanti è possibile. Basta volerlo, occorre che ci sia la volontà di farlo. E questa volontà adesso c’è”. Per il 39esimo anno Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione familiari delle vittime, sale sul palco antistante la stazione centrale di Bologna per l’anniversario della Strage che il 2 agosto 1980 fece 85 morti e 200 feriti. “Dal 1981 – ricorda – anno in cui feriti e parenti delle ...

Noi donne vitTIMe di violenza in case famiglia : tra degrado - cibi scaduti e libertà negata : Due donne vittime di violenza ci hanno raccontato la loro vita in casa famiglia (con i figli), dopo l'allontanamento dalla casa coniugale. "Non è come scrivono sulle brochure, qui non si svolge nessun percorso, siamo semplicemente bloccate in una stanza con i nostri figli. Ci danno da mangiare cibi scaduti e ci chiedono di comprarci tutto da sole. Eppure percepiscono fino a 100 euro giornalieri per ospite".Continua a leggere

Elena Santarelli - lutto in famiglia : l’ulTIMa lettera dello zio : Elena Santarelli pubblica coraggiosamente su Instagram l’ultima lettera di suo zio Vito che, con poche parole, racconta la disperazione e la solitudine di un uomo che decide di togliersi la vita. Il lutto famigliare che colpisce la showgirl è drammatico, ma il motivo per cui la Santarelli decide di condividere questo dolore, rispetta la volontà dello zio, ed è un atto che nel suo piccolo può aiutare a gettare luce sulla solitudine dei caregiver, ...

Tragedia di Rigopiano - al via processo con la prima udienza - in aula i famigliari delle vitTIMe : Pescara - Si è svolta, davanti al gup del tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, la prima udienza preliminare sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) che costò la vita a 29 persone, rimaste sotto le macerie della struttura travolta da una valanga il 18 gennaio 2017. Presenti, in aula, una cinquantina di familiari delle vittime; indossano magliette bianche con le foto dei loro cari e la scritta "Rigopiano 29 ...

Puglia - 3 anni fa lo scontro tra treni : il video dei famigliari delle vitTIMe. E l’allarme al 113 : “Uno scontro - fate presto” : “Siamo con il treno, c’è stato uno scontro. Il controllore sta malissimo, perde sangue… i treni sono fermi… sta perdendo conoscenza… Mio Dio, mandate un’ambulanza. fate presto”. A tre anni esatti dallo scontro tra due treni di Ferrotramviaria lungo la tratta Andria-Corato, nel quale persero la vita 23 persone e 51 rimasero ferite, l’associazione dei famigliari delle vittime Astip ha pubblicato un ...

Il giallo di Baranzate - Stefano Marinoni manca da una setTIMana - la famiglia : 'Aiutateci' : Stefano Marinoni manca ormai da una settimana. Il giovane idraulico residente con la famiglia a Baranzate di Bollate (Comune alle porte di Milano), è uscito di casa nel tardo pomeriggio di giovedì scorso dicendo ai familiari: "Vado a Novate, ma torno per cena". Da allora, però, nessuno lo hai più visto o ha più avuto sue notizie: il telefono è sempre spento e l'auto con la quale è uscito non si trova. I genitori e le due sorelle, disperati, ...