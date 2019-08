Suv-coupé - Muscolose e originali | è boom di modelli FOTO GALLERY

Mercedes EQC - la prova de Il Fatto.it – La prima 100% elettrica della Stella è un Suv coupè – FOTO : Nel 2016 Mercedes-Benz ufficializzava la nascita del marchio EQ per la mobilità elettrica con il concept che oggi, anno domini 2019, è diventato un modello di serie e pronto per essere lanciato nelle concessionarie già dal prossimo ottobre: stiamo parlando di EQC, la prima creatura a zero emissioni della Casa di Stoccarda. Che, di fatto, è un po’ la punta dell’iceberg dell’intero processo di transizione “Ambition ...

Link & Co - Collaudi avviati per la Suv coupé : Si intensificano i Collaudi su strada della Lynk & Co Suv coupé, un modello inedito che nel 2020 dovrebbe aggiungersi alla gamma del giovane marchio cinese controllato dalla Geely.Fari posteriori mai visti. L'esemplare delle foto spia odierne svela qualche dettaglio aggiuntivo. Le forme sono quelle già viste nei mesi scorsi, con il frontale simile alla 01 e alla 02 e una coda più sfuggente. Oggi siamo in grado di osservare in maniera ...

Audi Q3 Sportback - il Suv diventa coupé : A volte basta una parola, una sfumatura, per cambiare le cose. Come nel caso dell'Audi Q3, che diventa Sportback e guadagna una nuova carrozzeria in stile SUV-coupé a 4 porte. Con questo nuovo modello la Casa di Ingolstadt aggiunge un altro tassello alla sua gamma di crossover, che è sempre più ampia e variegata. Osservandola spicca l’ampia griglia nera del single frame ottagonale, dall’andamento tridimensionale, le prese d’aria trapezoidali e ...

Audi Q3 Sportback - il nuovo Suv coupé tedesco sarà anche ibrido – FOTO : SUVvia, non è certo sorprendente che la nuova gallina dalle uova d’oro di casa Audi sia un Suv come la Q3. Pertanto, non deve stupire che a Ingolstadt, sede della marca tedesca, abbiano deciso di declinare questo prodotto strategico – che era stato presentato esattamente un anno fa – anche in un’inedita edizione “Sportback”. La sua caratteristica peculiare? Il tetto sfuggente, quasi da coupé. Un vezzo stilistico che piace sempre di più ...

Cupra - Una Suv coupé elettrica per Francoforte : Ve lavevamo anticipata con un filmato, la nuova Cupra concept. Ora si aggiunge una foto-teaser, che dà modo di capire qualcosa in più di come sarà il prototipo full electric, che farà il suo esordio al Salone di Francoforte, in settembre.Una panoramica sul futuro. Oltre a offrire uno sguardo su come il giovane marchio spagnolo intende la sportività futura, la concept prefigura un altro modello a ruote alte (dopo la Formentor), e il primo ...

Nuovo Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC. Suv o Coupé : gemelli diversi nell’universo high performance [GALLERY] : Grazie a numerosi interventi, Mercedes-AMG è riuscita a valorizzare ulteriormente due bestseller nel segmento dei mid-size SUV: GLC 43 4MATIC SUV e Coupé “I nuovi modelli GLC 43 4MATIC SUV e Coupé si distinguono per la mascherina del radiatore specifica AMG, comunicando a prima vista la loro appartenenza alla grande famiglia dei SUV ‘high performance’. Gli ultimi modelli firmati Mercedes-AMG sono caratterizzati da nuovi ed ...

BMW X6 - Tolti i veli alla Suv coupé : Con larrivo sul mercato della nuova X5 la BMW ha aggiornato anche la sorella dal look più sportivo, la X6, presentandone una nuova generazione. Dopo soli 12 anni dal suo debutto in società la Suv coupé è giunta alla terza serie: la versione uscente, la F16, è infatti rimasta in vendita per soli cinque anni. Ora, con la stessa meccanica e le stesse tecnologie della sport utility, la X6 si prepara a entrare in una nuova era. Come da tradizione ...

Audi SQ8 TDI - La Suv coupé diventa più sportiva : Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata in casa Audi, anche lunica Suv coupé dei Quattro Anelli ispira una versione sportiva che, seguendo il trend che ha recentemente interessato la famiglia S, si lascia contagiare dal gasolio. Si chiama, quindi, SQ8 TDI, sebbene nessuna scritta tradisca esteticamente la presenza di un motore turbodiesel. Anzi, di un vigoroso biturbodiesel. V8 elettrificato. Dentro al cofano della sport utility, ...