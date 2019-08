Superenalotto | non sempre i milionari sono i più felici

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Marco Della Corte Chi diventa ricco vincendo alnondiviene felice, anzi, per uno su tre la qualità della vita peggiora drasticamente Vincere una cifra record alnonè motivo dità per i fortunati. Sembra paradossale, ma a volte una vittoria alla lotteria può peggiorare la vita di una persona. Pare che l'antico adagio "i soldi non fanno latà" abbia un fondo di verità dopotutto. A rivelarlo alcuni studi recenti che spiegano come coloro che si ritrovano ad essere improvvisamente ricchi a causa di una vittoria, nonla loro vita cambia in positivo. Secondo i dati raccolti dalla Società italiana di psicologia pubblicati su Vanity Fair negli ultimi mesi, per un vincitore alsu tre, la vita peggiorerebbe in maniera drastica e, talvolta, preoccupante. Per la precisione, lo sventurato cadrebbe nella ...

ilpost : Ciao, sei tu che hai vinto 209 milioni al SuperEnalotto, ieri? Queste sono le cinque cose che devi fare subito. Pre… - RudyZerbi : Da circa un'ora mi stanno chiamando un sacco di 'amici' che non sentivo da una vita. Sì sono nato a Lodi, ma non so… - Corriere : Superenalotto: chi vince cifre da record alla lotteria è più infelice di prima (o dilapida i suoi soldi) -