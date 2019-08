Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) Solitamente la lunga pausa estiva del Mondiale(che si concluderà solamente a settembre con il Gran Premio del Portogallo) rappresenta il momento ideale per parlare di futuro. Anche in questo 2019 i movimenti e le trattative non sono mancate, con una tra queste che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Come riportano diverse fonti, infatti,lascerà lanel campionato 2020. Lo spagnolo ha scelto la Honda (che non ha ancora confermato ufficialmente l’accordo) con un progetto sempre più ambizioso che vede al proprio centro il pilota di Toledo. Secondo quanto riportato dal sito Corsedimoto. com, infatti, i giapponesi vogliono decisamente cambiare marcia nel Mondiale riservato alle derivate di serie e proporranno il duo-Takumi Takahashi con il nipponico che regalerà la sua esperienza nello sviluppo della moto e delle gomme ...

OA_Sport : #Superbike: Alvaro #Bautista rompe con la #Ducati, nella prossima stagione correrà con la #Honda - dascm34 : RT @corsedimoto: SUPERBIKE 2020 - Hrc sta preparando un super team per Alvaro Bautista ormai ex Ducati. E' stata una strana trattativa: pil… - rxxrxwiiz : RT @corsedimoto: SUPERBIKE 2020 - Hrc sta preparando un super team per Alvaro Bautista ormai ex Ducati. E' stata una strana trattativa: pil… -