Spopola negli USA l’uva al gusto di zucchero filato

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019)Stati Uniti l’uva aldi: sul mercato dilagano le varietà che ricordano più i dolci che la frutta. La moda è stata lanciata nel 2012, maultimi mesi – riporta il Wall Street Journal – ha conquistato anche il web. L’uva diè comparsa nei negozi ortofrutticoli statunitensi circa 7 anni fa, dando vita a una sorta di rivoluzione: subito dopo i produttori hanno iniziato a cercare altre varietà con gusti “fuori dalla norma”. In precedenza esistevano principalmente 3 versioni di uva verde, rossa e nera, varietà che hanno quello che i produttori del settore chiamano un“dolce neutro“. Lo scorso anno i coltivatori di uva in California hanno prodotto 93 varietà rispetto alle 75 del 2010. Le nuove varietà di uva sono prodotte attraverso tecniche orticole tradizionali e da piante da ...

MauroCapozza : RT @SarahConnor_18: Quando nel mondo non si ha un cazzo da fare. #numberneighbor spopola negli Usa e quindi ce la dovremmo ciucciare pure n… - beretta_gio : RT @SarahConnor_18: Quando nel mondo non si ha un cazzo da fare. #numberneighbor spopola negli Usa e quindi ce la dovremmo ciucciare pure n… - SarahConnor_18 : Quando nel mondo non si ha un cazzo da fare. #numberneighbor spopola negli Usa e quindi ce la dovremmo ciucciare pu… -