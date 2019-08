Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) Un vero e proprio scandalosta travolgendo ilina. Infatti dopo che negli scorsi giorni la federazione internazionale (IWF) aveva annunciato la sospensione di cinque, Ruslan Albegov, David Bedzhanyan, Oleg Chen, Igor Klimonov e Tima Turiyeva, oggi l’Agenzia Anti-Russa (RUSADA) ha comunicato di aver sospeso autonomamentedueMstieva e Rinat Kireev, che non potranno gareggiare rispettivamente per otto e quattro anni, dopo essere stati trovati positivi ad un test antieffetto fuori competizione. Stiamo parando di duedi grande livello, che sono stati entrambi capaci di conquistare l’oro agli Europei in carriera. Mstieva ha 24 anni ed è stata campionessa europea nei 90 kg nel 2017, mentre quest’anno ha preso l’argento negli 87 kg. Un’atleta che si trovava in 13ma posizione nel ranking olimpico e poteva quindi ...

OA_Sport : Sollevamento pesi, altri due atleti russi vengono sospesi per doping: stop per Diana Mstieva e Rinat Kireev - MatteoMarchini5 : Sollevamento pesi, cinque atleti russi sospesi per violazione delle norme antidoping - zazoomnews : Sollevamento pesi cinque atleti russi sospesi per violazione delle norme antidoping - #Sollevamento #cinque… -