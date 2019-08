Soccorso alpino | firmata nuova convenzione tra Regione Lombardia e Cnsas

Sicilia : nuovo intervento Soccorso alpino allo Zingaro - salvato turista : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - Ancora un intervento per soccorrere un turista colto da malore per disidratazione e affaticamento, il secondo in 24 ore. Questa volta tecnici del soccorso alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con il 118, sono stati allertati poco dop

Sicilia : nuovo intervento Soccorso alpino allo Zingaro - salvato turista : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – Ancora un intervento per soccorrere un turista colto da malore per disidratazione e affaticamento, il secondo in 24 ore. Questa volta tecnici del soccorso alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con il 118, sono stati allertati poco dopo le 15 da un gruppo di escursionisti perché una di loro, una donna di 52 anni, aveva perso i sensi mentre percorreva il sentiero ...

Cuneo - speleologo francese intrappolato a 300 metri di profondità in una grotta del Marguareis. Sul posto il Soccorso alpino : Il soccorso alpino sta intervenendo sul massiccio del Marguareis, nella zona di Cuneo, per uno speleologo francese in difficoltà, intrappolato in una cavità a 300 metri di profondità. Si tratta della grotta Fiat Lux. A Briga Alta stanno convergendo le delegazioni di soccorso di Piemonte, Liguria e Toscana, insieme alla commissione di tecnici di disostruzione, necessari visti i tratti particolarmente stretti della cavità. Le condizioni dello ...

Abruzzo - un disperso nel fiume Pescara : Soccorso alpino e speleologico in azione : I tecnici del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione di Penne stanno intervenendo in una operazione di ricerca e recupero di una persona che è stata vista cadere dal ponte in prossimità dell’abbazia di San Clemente a Casauria. Sul luogo, dove il ponte raggiunge i 70 metri di altezza sopra al fiume Pescara, l’elicottero del 118. Il tecnico del soccorso alpino e speleologico, presente in equipaggio, è stato ...

Sicilia - riserva dello Zingaro : intervento di Soccorso alpino e Aeronautica Militare a cala Disa per una turista : Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e carabinieri. Nel pomeriggio alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti che chiedeva l’intervento dei sanitari per un’escursionista che aveva accusato un malore mentre percorreva il sentiero costiero nei pressi di cala Disa. In pochi minuti è stato allertato ...

Scout 14enne cade e batte la testa : salvato dal Soccorso alpino : Paura nel monte Savino dove uno Scout 14enne è stato soccorso nella tarda serata di ieri sopra Roburent a circa mille metri di quota. Nel pomeriggio era caduto e aveva battuto la testa: inizialmente le sue condizioni sembravano buone, ma il giovane continuava a perdere conoscenza, il che ha fatto preoccupare gli accompagnatori. Dopo la chiamata al 118 è scattato l’intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese. Una squadra con ...

Alpinisti sorpresi dal maltempo in Trentino : recuperati dal Soccorso alpino : Il maltempo sulle Alpi ha messo in difficoltà due Alpinisti inglesi, fortunatamente poi recuperati dal soccorso alpino a circa due tiri dalla cima mentre stavano percorrendo lo spigolo nord del Sass d’Ortiga, in Val Canali, nel Primiero. I due si sono trovati in difficoltà nel tratto più difficile della via: bagnati e infreddoliti non erano più’ in grado di proseguire. L’allarme è scattato verso le 14 e l’intervento si è ...

Turista ferita nella riserva dello Zingaro : nuovo intervento per i tecnici del Soccorso alpino : nuovo intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano nella riserva dello Zingaro per una Turista ferita. Nel primo pomeriggio di oggi F.R., 67 anni, di Mirandola (Modena), è scivolata sugli scogli a cala Disa procurandosi traumi ed escoriazioni, con una sospetta frattura alle costole e difficoltà respiratorie. Chiamata la centrale del 118, l’allarme è stato smistato al soccorso alpino che ha inviato due squadre da ...

Montagna : scout bloccati da temporale - recuperati dal Soccorso Alpino : Otto scout minorenni sono stati sorpresi e bloccati dal temporale mentre si trovavano a Piamprato, nel comune di Valprato Soana: sono stati raggiunti a piedi dai tecnici del Soccorso Alpino piemontese lungo il sentiero verso il Colle delle Oche e riaccompagnati a valle dove il sindaco ha messo a disposizione un locale coperto per la notte. L'articolo Montagna: scout bloccati da temporale, recuperati dal Soccorso Alpino sembra essere il primo su ...

Riserva dello Zingaro : 16enne colta da malore - scatta l’intervento di Soccorso alpino e Aeronautica Militare [GALLERY] : Secondo intervento del Soccorso Alpino e speleologico siciliano in tre giorni nella Riserva dello Zingaro. Due squadre della Stazione Palermo-Madonie sono intervenute nel tardo pomeriggio di ieri per soccorrere una sedicenne palermitana colta da malore, probabilmente per una forte intossicazione alimentare, nella zona di cala Disa, quasi a metà strada tra l’ingresso lato Scopello e quello di San Vito. I tecnici del Sass, arrivati da ...

Tutti i numeri sul Soccorso alpino in Italia : La vicenda dell'alpinista piemontese Francesco Cassardo, precipitato per alcune centinaia di metri e rimasto gravemente ferito mentre scalava il monte Gasherbrum VII, in Pakistan, ha avuto un lieto fine. All'alba del 22 luglio Cassardo è stato recuperato da un elicottero e potrà ora essere curato in ospedale. Ma quanti incidenti accadono in montagna ogni anno? Quanti coinvolgono alpinisti? Quanti sono letali? E quanto costa salvare i feriti in ...