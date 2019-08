Sky | Lozano-Napoli | il Psv corrisponderà al Pachuca meno del previsto

Sky : Lozano-Napoli - vertice in corso tra De Laurentiis - Chiavelli e Raiola : Sono ore decisive per la trattativa che riguarda Hirving Lozano. Sky dice che è in corso, da ieri sera, il vertice tra De Laurentiis e Raiola per chiudere l’accordo per portare il messicano al Napoli. “Il tesseramento di Hirving Lozano sul tavolo, Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis seduti per (ri)parlarne”. L’obiettivo è quello il punto di intesa per il trasferimento. Il problema principale resta, al momento, quello ...

Sky – Il Napoli tiene viva la pista Lozano : una situazione favorisce gli azzurri : SKY – Il Napoli tiene viva la pista Lozano: SKY – Il Napoli tiene viva la pista Lozano: una situazione favorisce gli azzurri. Il club partenopeo continua senza soste la ricerca di un attaccante per completare un reparto già forte e regalare al tecnico Carlo Ancelotti quel tassello che alzerebbe la qualità del reparto offensivo. Con Nicolas Pépé finito all’ Arsenal, il club azzurro ha visto sfumare un obiettivo e i profili ...

Sky – Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola : Lozano torna in pole. I dettagli : SKY – Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola: Lozano torna in pole. I dettagli Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola: Lozano torna in pole. Sfumato Nocolas Pépé, che sembrava davvero ad un passo dall’ azzurro, il club partenopeo riapre la pista Lozano. L’ esterno messicano del Psv riappare nella lista della spesa di De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti. Ne parla il collega di Sky Sport Gianluca ...

Sky : Il Napoli sonda Rodrigo. SI può fare se Lozano passa al Valencia : Il mercato riserva sempre novità e cambi di fronte, come riporta Gianluca Di Marzio a Sky sembra che la Juve infatti abbia tentato un’approccio per Lukaku. Resta da chiarire se è solo un tentativo di disturbo per l’operazione portata avanti dall’Inter o se il calciatore è davvero un obiettivo di mercato per Antonio Conte. “La Roma aspetta la decisione di Higuain (se valutare o meno questa opzione) e intanto pensano ...

Sky – Il Napoli preferirebbe Icardi a Lozano : Sky nello speciale sul calciomercato ha parlato anche dell’affare Hirving Lozano per il Napoli, confermando che il Valencia si è intromesso nell’affare e potrebbe creare problemi. Ma il club ha delle priorità e per adesso la prima mossa è quella relativa a James Rodriguez. Secondo Sky però De Laurentiis potrebbe pensare di abbandonare la pista Lozano per investire gli stessi soldi per Mauro Icardi che è in uscita dall’Inter, ...

Sky – Napoli su Elmas - l’alternativa dal Bologna. Raiola maxi percentuale per Lozano. Su James… : Napoli su Elmas, l’alternativa dal Bologna. Il punto sulle possibili trattative Napoli su Elmas, l’alternativa dal Bologna. Il punto sulle possibili trattative lo fa Gianluca Di Marzio. Il collega di Sky Sport spiega le difficoltà per il club azzurro ad arrivare a Lozano, vista la percentuale sulla rivendita che Raiola chiede per il calciatore messicano. Di seguito l’ analisi apparsa su gianlucadimarzio.com. “Dopo ...

Sky – Anche il Valencia su Lozano. Offerta imperdibile per Raiola : Secondo Sky Sport l’incontro di Montecarlo tra il Napoli e Mino Raiola, oltre a chiudere l’affare Manoals, è servito alle parti per intavolare una serie di discorsi. Tra questi sicuramente Anche quello relativo a Hirving Lozano, Raiola lo tiene in serbo per il Napoli che però non ha ancora deciso di sferrare l’assalto finale. È evidente, come ha sempre detto il presidente, che bisogna vendere prima di continuare ad ...

Sky – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Il punto : SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Il punto sulle trattative SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Proseguono le grandi Manovre di calciomercato in casa Napoli che è forte sull’ attaccante colombiano James Rodriguez. Il club azzurro tratta col Real Madrid per arrivare ad una soluzione e regalare il forte ...