Shakhtyor Soligorsk-Torino stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) Questa sera alle ore 19.00 ilaffronterà in trasferta ilnel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League. All’andata non c’è stata storia, con i granata che hanno dominato il match, travolgendo i bielorussi per 5-0 grazie alla doppietta di Belotti e alle reti di Izzo, De Silvestri e Bonifazi. La squadra di Walter Mazzarri potrà quindi amministrare un vantaggio enorme allo Stadion Dinamo di Minsk e non dovrebbe avere problemi a passare il turno. In tal caso ilgiocherebbe poi il play-off decisivo contro il Wolverhampton, che partirà dal 4-0 dell’andata contro gli armeni del Pyunik.sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go. Sarà possibile seguire questa gara anche con noi, visto che OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma ...

