Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | bene Zaza e N’Koulou FOTO

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 diretta live : pareggio di Yanush su rigore!

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 diretta live : grande occasione per De Silvestri!

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 diretta live : iniziato il secondo tempo!

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 diretta live : fine primo tempo!

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 diretta live : pericoloso Belotti!

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino diretta live : formazioni ufficiali e dove vederla in tv : Europa League – Prosegue il cammino nei preliminari di Europa League per il Torino di Walter Mazzarri. Dopo la netta vittoria all'Olimpico Grande Torino contro lo Shakhtyor Soligorsk e con la qualificazione praticamente ipotecata, si va in Bielorussia per la gara di ritorno. I granata hanno messo in cassaforte la qualificazione con i gol di Izzo, De Silvestri, Bonifazi e la doppietta di Belotti.

Probabili formazioni Shakhtyor Soligorsk Torino/ C'è cautela per Izzo : Probabili formazioni Shakhtyor Soligorsk Torino: le scelte dei due allenatori per il match di Europa League, focus su alcuni singoli dei granata.

Shakhtyor Soligorsk-Torino stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 19.00 il Torino affronterà in trasferta il Shakhtyor Soligorsk nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League. All’andata non c’è stata storia, con i granata che hanno dominato il match, travolgendo i bielorussi per 5-0 grazie alla doppietta di Belotti e alle reti di Izzo, De Silvestri e Bonifazi. La squadra di Walter Mazzarri potrà quindi amministrare un vantaggio enorme allo Stadion Dinamo di Minsk e non dovrebbe ...

Europa League - Preliminare Ritorno - Shakhtyor Soligorsk vs Torino (diretta Sky Sport Uno) : «Non dobbiamo pensare alla gara di andata, come contro il Debrecen. Se vogliamo migliorare e creare una buona mentalità dobbiamo provare a vincere su tutti i campi». Walter Mazzarri...

Europa League - dove vedere Shakhtyor Soligorsk-Torino in Tv e streaming : Non sarà un Ferragosto di riposo quello che attende oggi il Torino, impegnato nel ritorno del turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk, formazione bielorussa già battuta una settimana fa nella gara disputata allo stadio Grande Torino per 5-0. Il risultato dell’andata sembra quindi mettere al sicuro il destino dei granata in ottica […] L'articolo Europa League, dove vedere Shakhtyor Soligorsk-Torino in Tv e ...

Shakhtyor Soligorsk-Torino - Europa League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Resta la formalità della gara di ritorno da superare per compiere un altro passo verso la fase a gironi dell’Europa League di calcio: questa sera alle ore 19.00 il Torino fa visita a Minsk ai bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk forte del nettissimo 5-0 della gara d’andata. I granata hanno già ipotecato il passaggio del turno nei primi 90′ verso quello che sarebbe il play-off decisivo, molto probabilmente contro gli inglesi del ...

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino in diretta su Sky : Sarà un Ferragosto in campo quello che attende il Torino, impegnato nel secondo turno preliminare di Europa League. Nonostante il risultato decisamente favorevole ottenuto all’andata, il cammino che potrebbe portare i granata alla fase a gironi della competizione a cui sono già qualificate Lazio e Roma, non è ancora concluso. In caso di passaggio del […] L'articolo Europa League, Shakhtyor Soligorsk-Torino in diretta su Sky è stato ...