Scende a cercare il cane e viene investita dalla sua auto

(Di giovedì 15 agosto 2019) La giovane non aveva inserito il freno a mano e quando è scesa è rimasta schiacciata tra il cancello e l’. Una ragazza di 22 anni si trova ora in gravi condizioni per essere statasua stessa. La giovane era scesa di corsa peril, dimenticandosi di mettere il freno a mano. Adesso è ricoverata nell'ospedale di Brescia in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto ieri sera, mercoledì 14 agosto, verso le 23,15 in via Bertazzoli a Poncarale, comune in provincia di Brescia.Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe rientrata in tarda serata nel vialetto della sua abitazione e subito sarebbe scesa dall’peril cagnolino che non riusciva a vedere. Nella fretta però la 22enne si sarebbe dimenticata di inserire il freno a mano. La vettura avrebbe così iniziato a muoversi, fino a investirla. Il cancellomatico intanto si ...

