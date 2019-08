Scandalo in Spagna | Olivier Verdon arrestato! Il difensore dell’Alaves in manette con

Fonte : sportfair

(Di giovedì 15 agosto 2019)è stato arrestato incon l’accusa di violenza ai danni della fidanzata: ildell’Alaves ha trascorso la notte in cella e dovrà comparire davanti ai giudici Calcio spagnolo sotto shock per l’arresto difranco-beninese in forza al Deportivo Alaves. Nella notte di ieri, il calciatore è finito in cella al termine di una violenta lite con la fidanzata. Secondo i media spagnoli, il giocatore è stato visto litigare e prendere per i capelli la ragazza in un hotel a Vitoria. La polizia lo ha arrestato con il presunto reato di violenza di genere. Dopo aver trascorso la notte in cella, il giocatore è stato questa mattina rilasciato in attesa di comparire davanti ai giudici. Il Deportivo Alaves ha rilasciato una dichiarazione di condanna “contro qualsiasi tipo di violenza” e ha promesso di prendere le ...

