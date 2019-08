Salvini replica a Conte | “Confesso | sono ossessionato dalla sicurezza degli italiani”

Conte a Salvini : da te sleale collaborazione. La replica : se ha nostalgia del Pd lo dica : Lo scontro politico sulla Open Arms raggiunge il suo apice con una dura lettera che il premier Conte ha scritto a Salvini defininendo l'atteggiamento del ministro dell'Interno «un...

Il richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione». La replica : «Poteva dirmelo in faccia» : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Di Maio replica a Salvini : "Tagliamo i parlamentari e dimezziamo i loro stipendi. Bastano due ore" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha replicato via Facebook all'intervento di Matteo Salvini nell'aula del Senato, quello in cui ha teso la mano alla proposta di M5S di votare il taglio dei 345 parlamentari prima di tornare alle elezioni, come se il ritorno alle urne possa essere deciso di chiunque.I due vicepremier sanno benissimo che la decisione finale spetta al Presidente della Republica Sergio Mattarella. E se Matteo Salvini ...

Di Maio replica a Salvini : "I veri amici sono sempre leali" : "Non mi sono mai piaciute quelle persone che fanno gli amici di tutti. Per me l'amicizia è una cosa seria, è un valore fondamentale nella vita, straordinario. E soprattutto, i veri amici sono sempre leali...". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio replicando al leader leghista Matteo Salvini che in aula al Senato lo ha più volte definito "l'amico Di Maio". "Voglio darvi una ...

Sicurezza bis - Don Ciotti replica a Salvini : “Ho studiato decreto. Io non faccio politica - difendo dignità delle persone come dice Vangelo” : “Il decreto Sicurezza bis l’ho letto – ha detto Don Luigi Ciotti di Libera, che nei giorni scorsi ha commentato negativamente le misure varate dal titolare del Viminale, Matteo Salvini – con serietà attenzione. L’abbiamo studiato e ci abbiamo lavorato sopra con dei professionisti del settore. Noi di Libera quando parliamo lo facciamo senza ideologie, senza emotività, ma basandoci sui fatti. Io non faccio politica, o meglio la ...

Matteo Salvini replica a Danilo Toninelli : "Perché sei peggio della Boschi e Renzi" : Oggi, nel giorno del voto delle mozioni sulla Tav al Senato, Danilo Toninelli ha deciso di passare agli insulti contro Matteo Salvini. È cosa nota, i rapporti tra i due sono ai minimi termini. Ma se il leghista lo ha sempre attaccato su un piano politico, pur con prese di posizione durissime quali "

Acquascooter - Salvini replica a Costa : “Un reato? Se mi insultano gli alleati la pazienza finisce” : Il ministro degli Interni ha replicato alle critiche del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che considera "un reato" l'utilizzo da parte del figlio di Salvini della moto d'acqua della polizia: "Agli insulti e alle sciocchezze del Pd sono abituato, se ci si mettono anche quelli che dovrebbero essere 'alleati' la pazienza finisce".Continua a leggere

Salvini : "Voto contro la Tav sarebbe una sfiducia al Premier Conte". La replica di Toninelli : Sia Matteo Salvini sia Danilo Toninelli, i due ministri sempre più ai ferri corti, oggi hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo ferroviario di Rogoredo a Milano. Il vicePremier e leader della Lega ha parlato della Tav dicendo che "è un'infrastruttura fondamentale" e spiegando che, secondo lui, un voto del Parlamento contro quest'opera "sarebbe una sfiducia al Premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla". Poi ha ...

Salvini : "Manovra coraggiosa o torniamo al voto". Di Maio replica : "Basta attacchi - se Lega vuole ministeri li chieda" : “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere attenuanti generiche... Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i 3 gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”. Lo dice, in una intervista in apertura di prima pagina ...

Di Maio replica a Salvini : "A cosa servono le sparate fuori dalle righe?" : Matteo Salvini sfida nuovamente il Movimento 5 Stelle durante un’intervista a SkyTG24, la replica di Luigi Di Maio non si lascia attendere a lungo. Il vicepremier e leader dei pentastellati, ha risposto al segretario della Lega con un post su Facebook corredato da una foto per certi versi “provocatoria” nei confronti degli alleati assieme al premier Conte e ai ministri Fraccaro e Bonafede. La tensione nella maggioranza di governo è ancora una ...

Salvini replica al cronista : I bimbi non si coinvolgono nella polemica politica : Matteo Salvini risponde al cronista di Repubblica che ha montato il caso del figlio del vicepremier sulla moto d'acqua. Solo qualche giorno fa, Repubblica ha montato il caso sul figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia. Immediatamente, la sinistra è partita alla carica, nonostante il vicepremier leghista abbia pregato di non prendersela con i poliziotti, ma è stato un "errore mio da papà, nessuna ...

“Straziamoci non solo per Mario”. Claudia Fusani nella bufera. La replica di Salvini : Claudia Fusani: ha invitato tutti a non dimenticarsi dei 150 morti in mare. Stando a quanto riportato dal sito la7.it, in un intervento al programma mattutino Coffee Break, in onda su La7 e condotto da Flavia Fratello, in cui si approfondiscono temi come politica, attualità, economia, nuove tendenze, lavoro e tempo libero, Claudia Fusani, interpellata sulla morte del Carabiniere ucciso a Roma ha commentato con queste parole: “Le morti sono tutti ...

J-Ax : 'per i litigi con Salvini lavoro meno'/ Il ministro replica 'questa mi mancava' : J-Ax, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, confessa: 'da quando critico Salvini lavoro meno'. Il ministro replica su Instagram.