Salvini ora pensa al rimpasto coi ministri del sì

Renzi : Salvini impaurito - ora cede al M5S : 14.35 "Salvini sente scivolarsi via la poltrona, si è impaurito, dunque offre di tutto a Di Maio". Così Matteo Renzi su Facebook. "Adesso vedremo cosa farà il M5S, può davvero accadere di tutto". "Prima l'Italia. Prima le Istituzioni. Siamo pronti a un governo istituzionale per salvare le famiglie dall'aumento dell'Iva e per evitare che l'Italia sia isolata in Europa",dice Renzi. "E siamo pronti a un'opposizione ancora più dura se grillini e ...

Botta e risposta Conte-Salvini - sleale collaborazione : Botta e risposta Conte-Salvini. Il tema dei migranti diventa il nuovo terreno di scontro all'interno del Governo

Crisi di governo - Conte attacca Salvini e punta al bis. E ora che succede? : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Conte a Salvini : da te sleale collaborazione. La replica : io sempre leale. Di Maio : Salvini pentito - frittata è fatta : Lo scontro politico sulla Open Arms raggiunge il suo apice con una dura lettera che il premier Conte ha scritto a Salvini defininendo l'atteggiamento del ministro dell'Interno «un...

Salvini ora pensa al rimpasto <br>"Governo del sì - con ministri del sì" : Alessandro Di Battista interviene sul pentimento di Matteo Salvini che dopo aver aperto la crisi di governo nelle ultime ore sembra aver rallentato la corsa verso le urne. Di Maio: 'Salvini ora è pentito ma ormai la frittata è fatta, leghisti attaccati alla poltrona' "Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna" Due gli indizi: la decisione di non dimettersi ...

Di Maio : "Salvini ora è pentito ma ormai la frittata è fatta - leghisti attaccati alla poltrona" : Secondo Luigi Di Maio "Salvini ora è pentito" di aver innescato la crisi di governo "ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna". Il capo politico del M5s lascia il cerino in mano al leader della Lega e non sembra lasciare margini a ipotesi di riavvicinamento.Il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier continua piuttosto ad attaccare l’ex socio di maggioranza che "di punto in ...

Conte passa al contrattacco : "Caro Salvini - ora rendo tutto pubblico io" : Giuseppe Conte scrive una lunga lettera a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Il presidente del Consiglio, tramite il proprio profilo Facebook istituzionale, sottolinea che da parte del ministro dell’Interno c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Conte evidenzia come il leader del Carroccio, che ha deciso di staccare la spina all’esecutivo gialloverde, abbia ormai reso ...

Schiaffo delle toghe a Salvini ora assolvono i clandestini : Gianni Carotenuto Il tribunale di Torino ha assolto una clandestina albanese che era già stata espulsa dall'Italia nel 2018. Per lei il pm aveva chiesto l'obbligo di firma, ma il giudice l'ha lasciata andare "per la particolare tenuità del fatto" Una donna di origine albanese, imputata del reato di clandestinità, è stata assolta "per la particolare tenuità del fatto". Lo ha stabilito il tribunale di Torino durante un processo per ...

Tra Salvini e Conte ora lo scontro è epistolare : Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo e' ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini e' al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terra' in Senato, il ...

“Collaborazione sleale” - “Combatto i reati” - lite Conte-Salvini a suon di lettere : Il premier al ministro dell’Interno: «La tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto a slabbrature istituzionali”». La replica: «Difendo i confini»

“Collaborazione sleale” - “Contrasto i reati” - lite Conte-Salvini a suon di lettere : Il premier al ministro dell’Interno: «La tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto a slabbrature istituzionali”». La replica: «Difendo i confini»

Di Maio : "Salvini è pentito ma ormai la frittata è fatta | Ora è inutile che sbraiti - si deve dimettere" : Il vicepremier del MoVimento Cinque Stelle chiude le porte ai ripensamenti del leader della Lega: "Ha deciso lui di porre fine a questo governo, è inutile che adesso sbraiti"

Lettera di Conte a Salvini : «Sleale collaborazione - è inaccettabile». La replica : «Poteva dirmelo in faccia» : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Di Maio : "Salvini è pentito ma ormai la frittata è fatta | Ora è inutili che sbraiti - si deve dimettere" : Il vicepremier del MoVimento Cinque Stelle chiude le porte ai ripensamenti del leader della Lega: "Ha deciso lui di porre fine a questo governo, è inutile che adesso sbraiti"