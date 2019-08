Salvini | altolà a Governo perchè fermo | Italia deve correre

L'altolà di Salvini ad altre due navi Ong in viaggio verso le coste libiche : La nave Open Arms si sta dirigendo verso le acque del Mediterraneo antistanti la Libia, dove c'è la rotta più letale per i migranti. E, a poche ore dall'arresto della capitana di Sea Watch, entrata senza autorizzazione nel porto di Lampedusa, il fondatore dell'ong spagnola, Oscar Camps, dice di non temere le possibili conseguenze: "Dal carcere si esce, dal fondo del mare no". Ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ...