Russia | stormo di uccelli finisce nei motori | atterraggio di emergenza all’aeroporto di

Russia - atterraggio d'emergenza in un campo : stormo d'uccelli nei motori dell'aereo : Un Airbus A321 con a bordo 226 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio ha effettuato un atterraggio d'emergenza in un campo di grano vicino Mosca: si era scontrato con uno stormo di uccelli, che era finito in entrambi i motori del velivolo. I feriti, nessuno grave, sono 23: tra loro anche 9 bambini.