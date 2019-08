Russia | atterraggio d’emergenza in un campo | stormo d’uccelli nei motori dell’aereo

Russia - atterraggio emergenza per Airbus Ural Airlines : Mosca, 15 ago. (AdnKronos) – atterraggio di emergenza per un Airbus A321 della compagnia Ural Airlines. L’atterraggio, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, è avvenuto in un campo di grano nelle vicinanze dell’aeroporto Zhukovsky vicino a Mosca. Ci sarebbero 23 feriti, inclusi nove bambini tra i due e i nove anni. L’aereo era in volo tra Mosca e Simferopol. Secondo i dati preliminari della Federal Air ...

