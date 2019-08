Ritorno di fiamma tra Francesca De André e Giorgio Tambellini?

Nessun Ritorno di fiamma tra Giulia Provvedi e Gollini : “Concepiamo diversamente il rispetto” : È finita, e questa volta pare definitivamente, la relazione tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini. È la cantante del duo Le Donatella a confidare al Messaggero che un ritorno di fiamma non è possibile a certe condizioni: “Mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere, ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione”.Continua a leggere

Giulia Provvedi - nessun Ritorno di fiamma con Gollini : “Idee diverse” : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini non sono tornati insieme nessun ritorno di fiamma tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini. Contrariamente a quello che si è sussurrato nei giorni scorsi la sorella di Silvia Provvedi e il portiere dell’Atlanta non hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore. Un amore che andava avanti da […] L'articolo Giulia Provvedi, nessun ritorno di fiamma con Gollini: “Idee diverse” ...

Francesca De André - Ritorno di fiamma con Giorgio? La foto di lui spiazza tutti : Francesca De André e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini sono tornati insieme? Ennesimo colpo di scena nel triangolo amoroso che vede protagonisti Francesca De André, Gennaro Lillio e Giorgio Tambellini. Dopo la fine del Grande Fratello la nipote del grande Fabrizio ha chiuso con l’ex fidanzato per iniziare una nuova storia d’amore con il modello napoletano. […] L'articolo Francesca De André, ritorno di fiamma con Giorgio? ...

Ultimo - Ritorno di fiamma con Federica Lelli : la foto in piscina è la conferma ufficiale : Prima le indiscrezioni di gossip, poi la conferma ufficiale sui social: Ultimo è tornato insieme alla storica fidanzata, Federica Lelli. Merito di un selfie scattato in piscina, in cui i due...

Ultimo conferma il Ritorno di fiamma con Federica Lelli : Ultimo e Federica Lelli stanno insieme, ora è stato proprio il cantante romano a confermarlo. Ultimo, da sempre ostile al gossip, ha pubblicato una foto insieme su Instagram. Il cantante ha fatto scattare i pettegolezzi dopo l'ultima foto pubblicata su Instagram che lo ritrae in compagnia del suo cane e, appunto, di Federica Lelli. Dopo gli innumerevoli impegni lavorativi di Ultimo Federica decise di lasciarlo, poiché non erano più ...

Ultimo conferma Ritorno di fiamma con Federica Lelli : la foto : ritorno di fiamma di Ultimo con la fidanzata storica: le ultime notizie sulla coppia Ultimo e Federica Lelli stanno davvero insieme. Adesso è il cantante a confermarlo. Lui che ama poco il gossip ha fatto scatenare i più pettegoli con l’ultima foto pubblicata su Instagram in cui è assieme alla sua fidanzata e al suo cane. […] L'articolo Ultimo conferma ritorno di fiamma con Federica Lelli: la foto proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island : Nunzia Sansone smentisce il Ritorno di fiamma con Arcangelo Bianco : La prima coppia ad essersi lasciata nell'ultima stagione di Temptation Island è stata quella formata da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Nel secondo falò di confronto, voluto dalla fidanzata, lui ha confermato il desiderio di non voler riprendere il loro rapporto, giunto al termine dopo 13 anni d'amore. Tale decisione è stata rimarcata anche nella puntata speciale registrata un mese dopo la fine delle riprese, nella quale Nunzia e Arcangelo ...

Ritorno di fiamma per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi : La figlia di Eva e l'ex tronista di Uomini e Donne sono tornati insieme. Dopo i rumors che li volevano separati da ormai diversi mesi, la coppia è tornata a farsi vedere insieme e Mercedesz conferma tutto in un post social-- Pace fatta tra Mercedesz Henger e il fidanzato Lucas Peracchi. O forse una crisi non c'è mai veramente stata. La conferma arriva dai social dove Mercedesz, la figlia dell'ex pornostar Eva Henger, ha pubblicato una ...

Temptation Island : Nunzia Sansone nega il Ritorno di fiamma con Arcangelo : Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco non sono tornati insieme. A confermare la sua attuale situazione sentimentale è stata proprio l'ex protagonista di Temptation Island. Pochi giorni dopo l'inizio del reality dell'amore, Nunzia aveva deciso di chiedere un confronto al suo fidanzato, in quanto stanca di vedere Arcangelo mentre flirtava con una tentatrice single. I due fidanzati, al falò, dopo aver chiarito l'uno con l'altra la propria posizione, ...

Giulia Provvedi - Ritorno di fiamma con Gollini : il gossip : Giulia Provvedi, ritorno di fiamma con Pierluigi Gollini? La gemella avrebbe dato un’altra opportunità al calciatore Giulia Provvedi è tornata insieme a Pierluigi Gollini? Questo è il gossip che lancia oggi il settimanale Chi. Secondo la rivista, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip starebbe dando un’altra possibilità al calciatore. Era il mese di giugno, quando […] L'articolo Giulia Provvedi, ritorno di fiamma con ...

Possibile Ritorno di fiamma tra Federico Rossi e la Di Benedetto : i due avvistati insieme : Soltanto alcune settimane fa Paola Di Benedetto aveva annunciato la fine della sua relazione con Federico Rossi. La notizia ha sorpreso molti fan della coppia che da tempo li seguono sui social. Nessuno dei due aveva infatti fatto trapelare nessun segnale di crisi, anzi fino a poco tempo prima dell'annuncio entrambi si trovavano insieme. A rivelare quanto accaduto è stata la stessa ex di Francesco Monte, che sul suo profilo Instagram aveva ...

Melissa Satta e Boateng - arriva il bacio che sancisce il Ritorno di fiamma - : Novella Toloni Dopo tanti rumors ecco le foto esclusive del settimanale "Chi" che confermano la riconciliazione. La coppia è stata paparazzata a bordo di una barca mentre si scambia tenerezze e baci appassionati Nelle ultime settimane Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno seminato indizi ovunque, foto e dediche che lasciavano intuire un ritorno di fiamma tra loro. L'ufficialità non era però mai arrivata. Il settimanale "Chi", in ...

Dakota Johnson e Chris Martin - Ritorno di fiamma? : Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati E' finita dopo quasi due anni d'amore tra Chris Martin e Dakota Johnson. A volte ritornano. Forse. Rumor alla mano, Dakota Johnson e Chris Martin potrebbero essere tornati insieme, dopo la rottura di qualche mese fa. Il cantante dei Coldplay ha infatti partecipato al festone di fine riprese del film Covers, che vede proprio la Johnson ...

Chris Martin e Dakota Johnson insieme al party : Ritorno di fiamma? : Chris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota Johnson sono tornati insieme. L’indiscrezione di gossip arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove il cantante e l’attrice sono stati avvistati di nuovo uno a fianco all’altra. Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma va detto ...