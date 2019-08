Repubblica | il Napoli si sente ancora in corsa per Icardi

Repubblica : Ok di Llorente per il Napoli : triennale a 2 - 5 milioni di ingaggio : L’edizione napoletana di Repubblica scrive che il Napoli ha incassato la disponibilità di Fernando Llorente a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. L’accordo sarebbe per un tiennale a 2,5 milioni di ingaggio. Il club partenopeo intende utilizzare lo spagnolo, attualmente svincolato, come bomber di scorta, inserendolo in corso d’opera magari per sbloccare partite che sembrano impossibili. Llorente è infatti forte di testa e ...

Repubblica – Per il Napoli strada in salita per Icardi. Ci prova anche Ancelotti a convincerlo : Icardi resta l’obbiettivo primario per l’attacco del Napoli che dopo Lozano pensa ad un bomber per completare la rosa. L’edizione odierna di Repubblica scrive che De Laurentiis non molla la trattativa e che Carlo Ancelotti è sceso in campo in prima persona per convincere l’argentino a dimenticare la Juve. Mauro Icardi sarebbe il profilo perfetto. Relativamente giovane ( ha 26 anni) e con un curriculum condito da ...

Repubblica : Il Real offre James e Nacho in cambio di Koulibaly. Il Napoli dice no : L’edizione napoletana di Repubblica fa sua un’indiscrezione che proviene dalla Spagna. Precisamente da Don Balon. Il Real Madrid cerca in tutti i modi di sbarazzarsi di James Rodriguez inserendolo nelle trattative in corso. Ha provato a metterlo sul piatto per l’affare Neymar, con il Psg, ma il club francese ha rifiutato. Così ha provato a tentare il Napoli. Il club di Florentino Perez lo avrebbe offerto al Napoli, insieme a ...

Per Repubblica - Icardi si allontana dal Napoli : o la Juve o la Roma : Secondo quanto scrive Repubblica l’ipotesi di portare a Napoli Mauro Icardi si è affievolita. Oggi il centravanti argentino dell’Inter ha tre possibilità davanti a sé: la Juventus, la Roma o la permanenza forzata ad Appiano. Il Napoli non è contemplato. La meta ideale di Maurito e Wanda è la Juventus, “che offrirebbe all’ambizioso Mauro l’occasione di una vendetta tecnica nei confronti dell’Inter”. Ma la strada verso ...

Repubblica : Il Napoli vuole Llorente come vice Milik : Arriverà comunque un numero 9 nel Napoli e probabilmente sarà Fernando Llorente. Lo scrive Repubblica, che parla di trattative avviate per l’ex juventino. Il calciatore sarebbe stato scelto da Giuntoli come centravanti di scorta Llorente ha 34 anni e costituirebbe uno strappo alla filosofia del Napoli, che preferisce puntare sui giovani. Il Tottenham, finora, ha chiesto per lui 4 milioni, ma per De Laurentiis, che punta a un affare last ...

Repubblica : De Rossi - le pastiere e l’incontro col boss Cutolo (Vincenzo) a Napoli : Su Repubblica, Dario Del Porto racconta un colloquio avvenuto sei anni fa tra De Rossi e Vincenzo Cutolo, reggente del clan del Rione Traiano fondato dal padre Salvatore. Una telefonata intercettata – la cui trascrizione è presente nelle carte dell’inchiesta sull’organizzazione camorristica dei Cutolo – in cui da intermediario avrebbe fatto un altro calciatore, Antonio Floro Flores. Floro Flores conosce da sempre Cutolo, ...

Napoli su Everton - Repubblica : “Era destinato all’Arsenal. Fissato il prezzo per l’attaccante” : Napoli su Everton, Repubblica: “Era destinato all’Arsenal”. Il retroscena Napoli su Everton, Repubblica: “Era destinato all’Arsenal. Fissato il prezzo per l’attaccante”. Il Napoli si cautela e riscalda la pista che porta al nuovo talento del Calcio brasiliano. Stiamo parlando di Everton Soares del Gremio. Si, perché se la trattativa per Lozano, ormai ai dettagli, dovesse subire uno stop, allora ...

Repubblica : “Il Napoli ha disperato bisogno di un attaccante che accenda gli entusiasmi» : Repubblica scrive di una spy story attorno alla vicenda attaccanti. Ieri si sono rincorse voci su un eventuale rilancio dell’Inter e anche su un’offerta del Napoli che sul piatto metterebbe Milik. Repubblica non esclude che sia la stessa Juventus a far circolare le indiscrezioni per mettere fretta a Dybala. Un valzer di voci – scrive il quotidiano – che nasconde. una serie di verità. La prima: da Torino temono seriamente ...

Repubblica : James sempre più vicino. Si accorciano i tempi per lo sbarco a Napoli : L’edizione odierna di Repubblica parte dalle parole di Cerezo: «Siamo già forti e pronti per Europa, Liga e altre competizioni. Nel calcio non si può sapere cosa riserverà il domani, ma la nostra rosa è chiusa», che confermano il dietrofront dell’Atletico per James Rodriguez, per confermare che il Napoli è a un passo dal chiudere con il colombiano. Ma lo aveva detto Ancelotti, ci vorrà tempo, e così è stato, il Napoli dovrà attendere ...

Repubblica : Icardi conteso tra Napoli e Roma : Mauro Icardi deciderà del suo futuro solo dopo che la trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Lukaku sarà conclusa, scrive Repubblica. Se a Torino arrivasse il belga, infatti, in cambio di Dybala, è improbabile che si punti anche a Maurito. Di numeri 9 ce ne sarebbero a sufficienza. Tra l’altro, il presidente dell’Inter ha sempre detto che Icardi non andrà mai alla Juve e se davvero Paratici dovesse portare Lukaku a ...

Repubblica – Napoli - prossima doppia sfida contro il Barcellona. Ecco quanto incasserà. La cifra : IL Napoli incasserà 1,5mln dalla doppia gara contro il Barcellona Il Napoli si gode la vacanza dopo la sfida con il Liverpool, ma ci sono ancora da disputare le amichevoli contro Marsiglia e Barcellona. L’edizione odierna di Repubblica fa il puntofa della situazione. La prossima tournée internazionale della squadra scatterà domenica sera alle 21 con l’amichevole contro il Marsiglia in Francia e proseguirà con le due sfide ...

Repubblica – Trattativa Napoli-Roma : offerta da 17 milioni : L’offerta della Roma per Hysaj Calciomercato Napoli – Elseid Hysaj vuole lasciare il Napoli come lui stesso ha affermato e confermato dal suo agente. Il club più vicino al terzino albanese è la Roma. Proprio l’edizione romana di Repubblica parla della Trattativa Hysaj-Roma, ecco quanto si legge sul quotidiano: “Petrachi ha chiamato anche Elseid Hysaj. L’intento sarebbe quello di convincere il terzino destro in ...

Pépé al Napoli - Repubblica : “Così ADL ha messo insieme il colpo : la strategia” : Pépé al Napoli, Repubblica: “Così ADL ha messo insieme il colpo: la strategia” Pépé al Napoli, Repubblica: “Così ADL ha messo insieme il colpo: la strategia”. l Napoli si prepara ad acquistare il giovane talentuoso attaccante ivoriano per una cifra mai spesa prima all’ ombra del Vesuvio. Si, perché se la trattativa si conclude in maniera positiva, Pépé sarà l’ acquisto più costoso della storia del club ...

Repubblica : Pépé - l’affare più costoso della storia del Napoli - ma non una follia : De Laurentiis ha giocato in maniera totalmente differente dalle sue solite regole per l’affare PèPè, lo sottolinea oggi la Repubblica, come aveva fatto anche ieri in radio Biasin. È proprio il presidente del Napoli, la variabile diversa in questa trattativa. Per Pépé sono pronti sul piatto 60 milioni cash più Ounas, un’operazione da 85 milioni, una cifra mai spesa dal Napoli. Dopo il summit a Dimaro si attendono le decisioni prese ...