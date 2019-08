RAI – Le ultime sui rinnovi di Mertens e Callejon | per il belga ADL non si smuove

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 15 agosto 2019) LesuidiCiro Venerato giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva riguardo lenotizie sui possibilidi: “Campana? Non mi arrivano segnali incoraggianti dal Napoli.? Ad oggi non c’è la volontà del Napoli di rinnovare con il, magari ci sarà in corso d’opera. Per lo spagnolo invece ci sono più possibilità”. Potrebbe interessare anche Llorente Napoli – Copiosa commissione per il fratello-agente Jesus L'articolo RAI – Lesuidi: per ilADL non si… proviene da ForzAzzurri.net.

