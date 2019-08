Rage Room | da Armoza il format che permette di sfogarsi spaccando tutto

Fonte : blogo

(Di giovedì 15 agosto 2019) Se il vostro sogno proibito è una stanza della rabbia - quei luoghi controllati nei quali puoi sfogarti distruggendoquel che vuoi con ogni mezzo lecito, previo pagamento - allora apprezzereteditestato in UK e che ora la società cerca di vendere al resto del mondo.Come funziona?Basta mettere in sfida due persone arrabbiate per motivi davvero futili, da quelli che odiano gli appuntamenti a quelle che non sopportano la gente che mangia a bocca aperta, portarle in uno studio tv, far perorare la propria causa davanti al presentatore e a un ospite noto e lasciare che i telespettori si immedesimino, in attesa del verdetto della giuria, che stabilirà chi dei due potrà entrare nella stanza della rabbia e distruggere. Si tratta di un set realizzato ad hoc per il 'vincitore', capace cioè di rappresentare al meglio quel che il concorrente odia per ...

