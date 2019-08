Quel giorno sposo | a Woodstock ho visto la fine di un' epoca

L’uomo del giorno - Louis van Gaal : un allenatore eccentrico - Quella volta che si calò i pantaloni… : Aloysius Paulus Maria van Gaal, meglio conosciuto come Louis van Gaal, è uno degli allenatori più eccentrici che abbiano mai calcato i palcoscenici calcistici internazionale. L’olandese, 68 anni oggi, è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Buona carriera da difensore, sopratutto con la maglia dello Sparta Rotterdam. Ma è da allenatore che van Gaal dà il meglio di sé. Ha vinto sette campionati, ...

Voto Tav - è il giorno delle mozioni al Senato : la Lega vota Quella del Pd : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: si prospetta alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Ristorante usa la formula All You Can Eat e ogni giorno nel locale entrano circa 500 clienti - Quello che accade dopo è terribile : Un Ristorante cinese ha deciso di adottare la formula del ‘All you can eat‘ che da la possibilità di aumentare la clientela. Ma il risultato che ha ottenuto il locale che si trova a Chengdu (Sichuan) non è assolutamente quello che aveva sperato. Dalla mattina si presentavano clienti che fino alla sera terminavano tutto ciò che aveva il locale pagando a testa l’equivalente di 13,00 euro. Il locale ha iniziato a indebitarsi con i fornitori, ma poi ...

Il giorno del matrimonio lo sposo prende i soldi dalle buste regalo e si allontana dalla festa - Quello che accade dopo è terribile : Il giorno del matrimonio gli sposi ricevono, tra i tanti regali, anche le buste con i soldi. E’ accaduto che durante un matrimonio che si stava festeggiando a Cappella Nuova, vicino a Trecase, in provincia di Napoli gli sposi hanno ricevuto tante buste che stava conservando lo sposo. Ad un certo punto, però lo sposo si è allontanato con i soldi ed è mancato per parecchio tempo. La sposa, che si è certamente resa conto della mancanza del neo ...

Strage di Bologna - l’appello dei familiari delle vittime : “Consegnate le immagini di Quel giorno - utili per individuare altri responsabili” : Fotografie, immagini, filmati possono essere fondamentali per raggiungere la verità. Per capire, finalmente, cosa è successo il 2 agosto del 1980, quando una bomba nella stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone. Lo ricorda, pochi giorni prima del 39° anniversario della Strage, Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime che fa un appello a tutti coloro che passarono, quel giorno, dal capoluogo ...

Le notizie del giorno – Il retroscena su Allegri - la seconda parte della lite Sgarbi-Mughini e Quella di Wanda Nara : In attesa di decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi con Napoli o Juventus possibili destinazioni, continuano a circolare voci sulla vita privata dell’attaccante argentino, nelle ultime ore a fare discutere è stato un tweet di Guendalina Rodriguez. Negli ultimi mesi la trans era uscita allo scoperto dichiarando di aver fatto sesso proprio con l’attaccante dell’Inter scatenando la reazione della moglie Wanda Nara, adesso la stessa ...

Giuseppe Conte - il giorno in cui può cadere : "Roba inqualificabile - Quella sarà la scusa per Salvini" : Si descrive "nero" di umore, Giuseppe Conte, e definisce "inqualificabili" gli attacchi che dalla Lega sono partiti all'indirizzo dei ministri e onorevoli del Movimento 5 Stelle, che stanno facendo muro contro le autonomie regionali. Il governatore lombardo Attilio Fontana li ha chiamati "cialtroni"

Uomo di 51 anni ha sempre mal di testa e naso chiuso - un giorno fa tanti starnuti di seguito e Quello che esce è incredibile - da Quel momento il naso si libera e non ha più mal di testa : Un Uomo di 51 anni viveva con un disagio incredibile al quale, un po’, si era anche abituato perché lo avvertiva da così tanti anni, ben 44, che quasi non ci faceva più caso. L’Uomo aveva continui mal di testa e il naso perennemente chiuso. Un giorno è accaduto l’impensabile. Ha iniziato a starnutire tante volte di seguito e poi, all’improvviso, è uscita da una narice una piccola ventosa di gomma. Da quel momento tutti i fastidi ...

La sai l'ultima? - Digital Edition - Paolo Bonolis : "Conobbi Raimondo Vianello mentre facevamo la pipì... Mio padre mandò a Quel paese Mike Bongiorno" : Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti della quinta puntata di La sai l'ultima? - Digital Edition, il varietà comico di Canale 5 condotto da Ezio Greggio.Il conduttore romano, durante il proprio intervento, ha offerto ai telespettatori una "lezione" sulla comicità romana e sulla "romanità" in generale ma ha anche ricordato alcuni grandi della televisione del passato con una serie di aneddoti.prosegui la letturaLa sai l'ultima? - Digital ...

Il giorno più difficile dell’estate non è Quello della fine delle vacanze : Il giorno più difficile dell’estate non è quello delle partenze, o delle separazioni, e non è quello dei ritorni, non è la fine delle vacanze. Non è nemmeno il giorno delle valigie da disfare, o il giorno in cui tutta l’abbronzatura sparisce, o il giorno in cui si decide di scappare di casa e non to

HBO Max ordina il seQuel-reboot di Gossip Girl – Notizie del giorno : Gossip Girl avrà un seguito-reboot: HBO Max ordina la nuova serieLa piattaforma di streaming di WarnerMedia HBO Max guarda al pubblico di Young Adult e a quello dei nostalgici più recenti, annunciando l’arrivo di una nuova serie di Gossip Girl.Il progetto non è un reboot della serie conclusa solo 7 anni fa, ma un sequel con lo spirito da reboot. La serie sarà ambientata 8 anni dopo la fine della precedente, per questo arriverà nel 2020, e ...

Francesco Totti/ Pardo : 'Il giorno del suo ritiro come un lutto' - Quelli della Luna - : Francesco Totti ospite a Quelli della Luna, il nuovo programma condotto da Giampiero Mughini. Garlando: 'Calcio pieno di bandiere, ma 25 anni così...'.

L’uomo del giorno – Graziano Pellè - Quel rigore all’Europeo e l’esilio’ in Cina : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata a Graziano Pellé, calciatore dello Shandong Luneng che compie 34 anni. L’attaccante è stato preso di mira dopo l’errore all’Europeo del 2016 in Francia quando, nella lotteria dei rigori ai quarti di finale contro la Germania, provò a ‘prendersi gioco’ di Neuer mimando il gesto del cucchiaio, ma il suo tiro finì fuori. Il ...

L’uomo del giorno – Cengiz Under - il turco della Roma blindato da Fonseca : e Quel saluto militare… : Nato a Balikesir il 14 luglio 1997, Cengiz Under compie oggi 22 anni. Il nazionale turco inizia la sua carriera nelle giovanili del Bucaspor per poi passare all’Altinordu. Nel 2014 ha esordito in prima squadra e nel 2016 passa all’Istanbul Basaksehir, dove si è messo in luce, attirando su di sé le attenzioni della Roma che lo porta in Italia. La prima stagione con i giallorossi è fatta più di luci che di ombre. Segna 7 gol in ...