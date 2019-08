Quanto inquina il volo che ti porterà in vacanza?

Fonte : wired

(Di giovedì 15 agosto 2019) (foto: Getty Images) Per alcuni di noi, gli aerei rappresentano la libertà, lo strumento principale per scoprire il mondo, o più prosaicamente l’inizio delle ferie. Per altri, sono semplicemente il simbolo di una delle industrie piùnti al mondo. Victor Müller rientra in quest’ultima categoria. Müller è un digital designer svedese che ha lanciato, in collaborazione con il programmatore Dennis Mårtensson, Shame Plane, un sito dove è possibile misurare le emissioni di CO2 prodotte da ogni, e quali conseguenze comportera nell’ambito del riscaldamento globale. Come funziona Shame Plane Cliccando sul link riportato sopra, è possibile inserire l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, specificare se sarà un viaggio di sola andata o di andata e ritorno e specificare come verrà effettuato (in economy, business o prima classe). Nel giro di qualche secondo, ...

