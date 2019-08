Previsioni astrologiche del 16 agosto | Toro polemico | Sagittario il preferito delle stelle

Previsioni astrologiche del 15 agosto : Ferragosto romantico per i Gemelli - bene il Cancro : Siamo già arrivati alla metà di quest'ultimo mese estivo, quali saranno dunque i presagi degli astri e delle stelle per il Ferragosto 2019? Sarà una giornata romantica, dedicata ai sentimenti per i Gemelli, ma anche per il Cancro, che potranno vivere forti emozioni e fare interessanti conoscenze. Al contrario sarà un momento sottotono per la Bilancia. Ecco di seguito l'oroscopo di giovedì 15 agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con ...

Previsioni astrologiche 16 agosto : Pesci romantico - Leone galante : Venerdì 16 agosto 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio si troveranno nel segno del Leone. Il Nodo Lunare sarà nella decima casa del Cancro con Urano che stazionerà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove rimarrà sui gradi del Sagittario. Toro fiacco Ariete: nostalgici. La Luna 'Pescina' in netto contrasto con la vivacità del Sole in Leone potrebbe far ...

Previsioni astrologiche del 14 agosto : Venere in Gemelli - Sagittario innamorato : Siamo ormai quasi a metà di questo ultimo mese estivo, ma prima che i festeggiamenti di Ferragosto prendano il via, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Un quadro astrale decisamente positivo proteggerà i Gemelli, che potrà fare affidamento sugli influssi di Marte, Luna e Venere, ma anche il Leone, che inizierà a gettare le basi di importanti progetti futuri. Sentimenti al top per il Sagittario. Di ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 12 al 18 agosto : Luna in Pesci - Toro geloso : La nuova settimana si aprirà in maniera positiva per i Pesci, che oltretutto, durante il week end, potranno trarre vantaggio dagli influssi della Luna nel segno. Al contrario i nati sotto il segno del Toro e dell'Ariete potrebbero vivere dei momenti di agitazione, gelosia e cattivo umore. E' dunque pronto l'oroscopo completo per i dodici segni dello Zodiaco della settimana, da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2019, con Previsioni astrologiche su ...

Previsioni astrologiche 14 agosto : Ariete bellicoso - Acquario creativo : Mercoledì 14 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro. Venere, Mercurio, il Sole e Marte si troveranno sui gradi del Leone nel frattempo Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà il suo moto in Sagittario come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Ariete bellicoso Ariete: bellicosi. Lo scontro Terra-Fuoco in onda questo mercoledì potrebbe rendere ...

Previsioni astrologiche 15 agosto : Ferragosto 'top' per Leone e Gemelli : Giovedì 15 agosto troveremo la Luna nel segno dell'Acquario, mentre Venere, il Sole, Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro, nel frattempo Giove si troverà sui gradi del Sagittario. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Urano sarà nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Amore 'top' per Gemelli Ariete: i nati del segno che vivono una relazione amorosa potrebbero optare per trascorrere ...

Previsioni astrologiche 13 agosto : Toro allegro - stress per Vergine : Martedì 13 agosto 2019, la Luna, Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno mentre il Sole, Marte, Mercurio e Venere saranno in Leone. Il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro, Giove transiterà nel segno del Sagittario. Urano permarrà nel Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Toro allegro Ariete: relax. Giornata ideale per ritagliarsi un po' di sano relax staccando dalla quotidianità. Tale pausa risulterà con ogni ...

Previsioni astrologiche 12 agosto : Capricorno impegnato - shopping per Bilancia : Lunedì 12 agosto 2019, la Luna, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio si troveranno sui gradi del Leone. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, Urano continuerà il suo moto nel segno del Toro. Giove permarrà in Sagittario, Nettuno sull'orbita dei Pesci. Attriti per Toro Ariete: tranquilli. Le notizie astrali d'inizio settimana faranno "respirare" ai nativi una certa aria di tranquillità sia sul fronte ...

Previsioni astrologiche del weekend 10-11 agosto : energia per Toro e Gemelli : La settimana sta per volgere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questo fine settimana di agosto? Sarà un momento astrale positivo per i nati sotto il segno del Toro e dei Gemelli, ci sarà un buon recupero di energie, vi sentirete vivaci. Il Cancro potrebbe vivere due giornate faticose, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Di seguito l'oroscopo per i segni da Ariete a Pesci di sabato 10 e domenica 11 ...

Previsioni astrologiche weekend 10 - 11 agosto : Leone euforico - Gemelli brioso : Durante il fine settimana dal 10 all'11 agosto 2019, Giove e la Luna si troveranno nel segno del Sagittario mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Sole, Mercurio, Venere e Marte transiteranno nel segno del Leone, Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci come Urano nel segno del Toro. Gemelli brioso Ariete: lucidi. Dopo una lunga attesa, finalmente Mercurio favorirà il weekend dei ...

Previsioni astrologiche del giorno 8 agosto : stress per il Toro - Ariete in ripresa : Una nuova settimana sta per volgere al termine, ma prima di accogliere il week end e concederci qualche momento di riposo, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per la giornata di domani 8 agosto. Sarà una giornata positiva per il Sagittario, che sta vivendo un momento di grande forza, non solo fisica, ma anche per quanto riguarda l'amore. Al contrario il Toro vivrà una giornata stressante, in cui bisognerà fare attenzione a ...

Previsioni astrologiche 9 agosto : sorprese per Leone - Acquario invidioso : Venerdì 9 agosto 2019 troviamo la Luna e Giove nel segno del Sagittario mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado transiteranno in Cancro. Venere, il Sole e Marte si troveranno nell'orbita del Leone nel frattempo Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Lavoro 'flop' per Gemelli Ariete: impazienti. Se da un lato l'accoppiata Luna-Giove renderà euforici i nativi, dall'altra la ...

Previsioni astrologiche 8 agosto : amore 'top' per Toro e Pesci : Giovedì 8 agosto 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dello Scorpione, mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado si troveranno nell'orbita del Cancro. Venere, il Sole e Marte saranno in Leone, mentre Plutone e Saturno continueranno a transitare nel segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, così come Nettuno sarà in Pesci ed Urano nel segno del Toro....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 7 agosto : Scorpione passionale - Cancro romantico : Mercoledì 7 agosto 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado si troveranno in Cancro. Venere, il Sole e Marte stazioneranno in Leone nel frattempo Saturno e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nei gradi del Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Cancro romantico Ariete: litigiosi. La Luna dissonante assieme alla coppia severa Urano-Saturno ...