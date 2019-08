Previsioni astrali weekend 17-18agosto | Scorpione trasgressivo | Cancro bellicoso

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 15 agosto 2019) Neldel 17 e 18 agosto 2019 troveremo Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, mentre Marte, Venere, il Sole e Mercurio stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare si troverà sulla decima casa del, nel frattempo Urano sarà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno e invece Giove resterà sui gradi del Sagittario.Ariete: famiglia d'origine. Il comportamento dei nativi con la famiglia d'origine potrebbe non essere stato dei più facili nell'ultimo periodo ed in questo fine settimana avranno la possibilità di riallacciare certi importanti rapporti. Toro: relax. Due giorni dove i nati Toro decideranno, con tutta probabilità, di accantonare le urgenze lavorative per dedicarsi al relax più assoluto assieme a partner e figli. Ne usciranno rigenerati e pronti per affrontare la prossima settimana....

